Volkan Demirel, Hatay'da gözyaşları içinde seslendi: Allah rızası için yardım edin

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Türkiye, Kahramanmaraş Pazarcık’ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem ile sarsılırken deprem; Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay'da da hissedildi.

"LÜTFEN YARDIM, LÜTFEN"

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, bu sabah meydana gelen depremin ardından sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulundu.

Sosyal medya hesabı Instagram'dan canlı yayın yapan ve gözyaşlarına hakim olamayan Demirel, "Lütfen yardım, lütfen. Ne kadar imkan varsa göndermenizi istiyorum lütfen. Çevre illerde aynı şekilde. Sadece Hatay-Antakya değil... Allah rızası için insanlar burada çok kötü" ifadelerini kullandı.