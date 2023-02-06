Hatayspor'da Christian Atsu ve Taner Savut depremde enkaz altında kaldı! Takımdan son dakika bilgileri...

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem Hatay’ı derinden sarstı.

Volkan Demirel’in yardım çağrısının ardından Hatayspor'dan iki futbolcu ve teknik ekipten 2 kişinin enkazdan kurtarıldığı öğrenildi.

Hatayspor'da teknik heyetten iki isim enkazdan sağ olarak kurtuldu. Kerim Alıcı da kendi imkanlarıyla enkazdan çıktı.

Spor Arena’nın ulaştığı Kerim Alıcı’nın ikizi Barış Alıcı, ilk depremin ardından Kerim’in durumunun iyi olduğunu açıklarken ikinci depremin ardından kendisine ulaşamadığını ifade etti.

Barış Alıcı, Kerim’le görüşmesinin ardından deprem anında yaşananları şöyle özetledi:

"1 saat önce olan depremden sonra ulaşamıyorum kendisine. Sabah konuştuğumda sağlık durumu iyiydi. Ufak tefek sadece çizikler ve kanamalar vardı, çok büyük bir şey yoktu. Gece deprem sırasında Allah'tan uyanıkmış. Deprem anında duvar tam üzerine yıkılırken Allah'tan arada dolap ve masa varmış. Duvar onların üzerine gelmiş. Sonra duvara yumruk atmış ve sağ salim çıkmış. Aynı apartmanda yaşadıkları hocalar ve futbolcular vardı. Onlar da sağ salim çıkmış enkazdan. Çok şükür en azından can kaybı olmadı. Bir saat önce olan depremden sonra ulaşamıyorum. Hatay'da artçı depremler var."

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ATSU VE SAVUT ARANIYOR

Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde Hatayspor'dan 2 futbolcu ve teknik ekipten 2 kişi kurtarılırken orta saha oyuncusu Christian Atsu ve Sportif Direktörü Taner Savut’a ulaşılmaya çalışılıyor. Enkaz altında kaldığı belirtilen iki isim için arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

BERTUĞ YILDIRIM'DAN AÇIKLAMA

Arayan, soran herkese çok teşekkür ederim. Gayet iyiyim, şebeke problemi olduğu için telefonlara cevap veremiyorum. Hepimize geçmiş olsun.

ONUR ERGÜN: ÇIKAN HABERLER DOĞRU DEĞİL

Arayan, soran herkese çok teşekkür ederim. Çıkan haber doğru değil. Gayet iyiyim. Şebeke problemi olduğu için telefonlara cevap veremiyorum. Hepimize geçmiş olsun.

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