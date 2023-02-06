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Kandilli'den açıklama: 17 Ağustos'tan sonraki en büyük deprem... Artçıları 1 yıl sürecek

Güncelleme Tarihi:

#Kandilli Rasathanesi#Deprem#Kahramanmaraş
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2023 08:48

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından Kandilli Rasathanesi'nden önemli açıklamalar geldi. Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "Bu deprem 17 Ağustos 1999 depreminden sonra en büyük deprem. Maalesef o büyüklükteki depremi yeniden yaşıyoruz." ifadelerini kullandı. Doç. Dr. Doğan Kalafat ise, "Artçı sarsıntıların en büyüğü 6.6, 45'e yakın 4'ün üzerinde deprem var. Artçı depremler yaklaşık 1 yıl sürecektir." dedi.

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Kandilli Rasathanesi'nin uzman isimleri, Kahramanmaraş'ta gerçekleşen depremi CNN TÜRK'e değerlendirdi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "Aslında deprem, Kahramanmaraş, Gaziantep il sınırlarının birleştiği yerde oluyor. Depremin büyüklüğünü 7.4 olarak verdik. Saat 04:17'de oldu. Doğu Anadolu fayı üzerinde, geniş bir alanda olan bir deprem. 180 km'lik fayı kırabileceği tahmin ediliyor. Bu deprem 17 Ağustos 1999 depreminden sonra en büyük deprem. Maalesef o büyüklükteki depremi yeniden yaşıyoruz. Hep "Marmara'da deprem ne zaman olacak" diyorduk. Türkiye'de yaşıyorsak maalesef bu depremlere hazır olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Doğan Kalafat, "Artçı sarsıntıların en büyüğü 6.6, 45'e yakın 4'ün üzerinde deprem var. Artçı depremler yaklaşık 1 yıl sürecektir. O yüzden vatandaşlarımızın muhakkak hasarları binalardan kaçınmasını ve evlerine girmemesini" diliyoruz." uyarısında bulundu.

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Kandilliden açıklama: 17 Ağustostan sonraki en büyük deprem... Artçıları 1 yıl sürecek

Deprem İzleme Müdür Yardımcısı Dr. Selda Altıncı Poyraz, "Biz burada sürekli telefon alıyoruz. Göçük altında kalan vatandaşlar bize ulaşamıyor, çünkü telefon hatları çok yoğun. Biz de sabahran beri birçok telefon aldık. En çok telefonu Hatay'dan alıyoruz. Burada önemli olan artçıların aylarca devam edebilceği, mutlaka AFAD'ın uyarılarını dinlemelerini istiyoruz." dedi.

ARTÇI Deprem HASAR ALMIŞ BİNAYI YIKABİLİR Mİ?

Dr. Selda Altıncı Poyraz, "Artçı depremin büyüklüğüne bağlı, eğer 6.7 yada 6.8 büyüklüğünde artçılar olursa tabii ki binayı yıkması söz konusu olabilir." ifadelerini kullandı.

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#Kandilli Rasathanesi#Deprem#Kahramanmaraş

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