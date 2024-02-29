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Vincenzo Montella'dan Arda Güler sorusuna dikkat çeken cevap: 'Davet etme şansımız...'

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#EURO 2024#Arda Güler#Vincenzo Montella
Vincenzo Montelladan Arda Güler sorusuna dikkat çeken cevap: Davet etme şansımız...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 29, 2024 11:28

A Milli Takımımız, haziran ayında düzenlenecek olan EURO 2024'ü bekliyor. Almanya'da yapılacak olan organizasyon öncesi kırmızı - beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Montella'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. İtalyan çalıştırıcı, Real Madrid'de forma giyen genç yıldız Arda Güler'le ilgili de konuştu. İşte detaylar...

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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) F Grubu'nda Portekiz, C yolu play-off galibi (Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg) ve Çekya ile eşleşmişti. Almanya'da düzenlenecek olan turnuva öncesi Ay-Yıldızlılar'ın teknik direktörü Vincenzo Montella'dan flaş açıklamalar geldi.

EURO 2024 hakkında konuşan İtalyan çalıştırıcı, Real Madrid'de forma giyen Arda Güler için de dikkat çeken ifadeler kullandı.

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"SADECE 20+3 OYUNCU ALABİLİYORUZ"

Arda Güler'in daha fazla süre alması gerektiğini dile getiren Montella, "Ben her oyuncuyla temas halindeyim. Arda'yı da ziyaret ettim. Çalışma arkadaşlarım da ziyaret etti. Evet Arda çok az oynuyor. Umut ederim ki bundan sonra daha fazla oynayabilsin. Çünkü çok yetenekli bir oyuncu. Onu çok dikkatle takip ediyoruz. Bütün gelişmeleri, fiziksel olarak da takip ediyoruz. Sadece 20+3 oyuncu davet etme imkanımız var. Fiziksel olarak kim iyi durumdaysa, biraz da maç oynamışsa onları davet etme imkanımız olacak." dedi.

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Vincenzo Montelladan Arda Güler sorusuna dikkat çeken cevap: Davet etme şansımız...

REAL MADRİD'E SEZON BAŞINDA İMZA ATTI

Arda Güler, sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e 20+10 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Genç yıldız, hazırlık kampında geçirdiği sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Güler, son dönemde ise Real Madrid'in maçlarında oyuna sonradan girerek katkıda bulunuyor.

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Öte yandan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise turnuva için "Önce EURO 2024'te final turlarını görmeyi, sonra da İtalya ile ev sahipliği yaptığımız EURO 2032'de şampiyon olmayı hedefliyoruz." dedi.

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#EURO 2024#Arda Güler#Vincenzo Montella

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