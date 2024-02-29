Arda Turan'dan EURO 2024 öncesi itiraf: 'Vitrine çıkmıştım, o takımı özlüyorum!'

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A Milli Takımımızda gözler, haziran ayında düzenlenecek olan EURO 2024'e çevrildi. Dev organizasyon öncesinde Ay-Yıldızlılar'ın EURO 2008 kadrosunda yer alan ve performansıyla en çok dikkat çeken isimlerden olan Arda Turan, UEFA TV'ye açıklamalarda bulundu.

Şu anda Eyüpspor'un teknik direktörlüğünü yapan Turan, EURO 2008 hakkında "Çok iyi oynadığım, beni vitrine çıkartan, uluslararası seviyede bazı şeyleri başarabileceğime inandığım ilk platformdur diyebiliriz EURO 2008 için." ifadelerini kullandı.

"O TAKIMI ÖZLÜYORUM"

Beraber oynadığı takımı özlediğini söyleyen Arda Turan, "Ben 21 yaşındaydım o turnuvaya gittiğimizde. Takımda Fenerbahçe kaptanı Tuncay Şanlı, Emre Belözoğlu, Tümer Metin, Nihat Kahveci, Hamit Altıntop, Rüştü Reçber... Çok önemli oyunclar vardı. Birbirine inanan, iyi arkadaş olan, futbolun doğrularını yapan bir takımdık. O takımı çok özlüyorum, asla pes etmezlerdi. Kaybettiklerinde birbirlerini suçlamazlardı." dedi.

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Ay-Yıldızlılar'ın EURO 2008'deki performansını değerlendiren Turan, "O gün içindeyken anlamadık ama ne kadar tarihi ve büyük bir başarı yaptığımızı şimdi görüyorum." şeklinde konuştu.