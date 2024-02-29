Fenerbahçe'de soyunma odasında Mert Hakan Yandaş isyan etti: Herkes kendine gelsin

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, Ankaragücü deplasmanına çıktı. İstanbul ekibi, rakibine 3-0 mağlup oldu ve organizasyona veda etti.

Kritik karşılaşmanın ardından Fenerbahçe’de maç sonu soyunma odasında adeta sonuca isyan vardı.

"BUNUN ÖZRÜ OLMAZ!"

İlk tepkiyi “Oynadığınız futbol da tabeladaki skor da Fenerbahçe’ye hiç yakışmadı. Bunun özrü olmaz, bunu ancak sahada maçlarınızı kazanarak telafi edebilirsiniz” sözleriyle teknik direktör İsmail Kartal verdi.

"HERKES KENDİNE GELSİN"

Ardından kaptan Mert Hakan Yandaş’ın şu sert sözleri geceye damga vurdu: “F.Bahçe elbet yenilebilir, elenebilir de ama böyle ruhsuz, mahkum, mağlubiyete razı gibi oynayamaz. Herkes kendine gelsin, böyle oynayanın takımda yeri olamaz.”

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Engin Kehale: İsmail Kartal soru işaretlerini gidermeli

Yazarlarımızdan Engin Kehale, Ankaragücü - Fenerbahçe maçının ardından köşesinde dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte Kehale'nin yorumları;

"BİRKAÇ GÜNLÜK DURAKLAMA BİLE LÜKS"

"Artık reaksiyon zamanı. Önce Fred’i döndürmek, sonra özüne dönmek Fenerbahçe için şampiyonluk yolunda en kritik viraj. Geçen sezon da gördük; sarı lacivertliler bir duraklama dönemine girdiğinde, kendini çok çabuk aşağı çekebiliyor ancak bu sezon, birkaç günlük duraklamayı bile kaldıracak lükse sahip değil.

"SORU İŞARETLERİNDEN ARINDIRMALI"

Böylesine kafa kafaya giden bir şampiyonluk yarışında, belki saha içi oyun kadar mental güçlülük de önemli. İsmail Kartal’ın en azından milli araya kadar mesaisinin büyük bölümü, sanırım teknik-taktikten çok takımını konsantre tutmak ve oyuncularını kafasındaki soru işaretlerinden arındırarak saha içerisinde tutmak olacak."