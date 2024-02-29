Beşiktaş - Konyaspor maçı sonrası övgü dolu sözler: 'Galatasaray'a mesaj verdi!' | 'Kariyerinin en iyisi'

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Beşiktaş ile Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde kozlarını paylaştı. Büyük bir mücadele ve heyecana sahne olan maçta kazanan taraf, 2-0'lık skorla siyah - beyazlılar oldu. Fernando Santos yönetimindeki Beşiktaş, adını yarı finale yazdırdı.

Yazarımız Güntekin Onay, Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı değerlendirdi. İşte Onay'ın yorumları;

KISA SÜRE İÇİNDE TAMİR ETTİ

Beşiktaş oynadığı son 5 maçta, kalesinde tek bir gol dahi görmedi. Teknik direktör Fernando Santos’un takım savunmasını ve emniyetli oyun anlayışını kısa süre içerisinde tamir etmiş olması siyah beyazlılar açısından olumlu.

KONTROL BEŞiKTAŞ’TAYDI

Dün akşam Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor karşısında önceki maçlardan farklı olarak oyunun kontrolünü büyük ölçüde elinde tutan bir Beşiktaş izledik. Bence dün alınan yarı final bileti kadar Kartal’ın net oyun gücü farkıyla kazanması da çok değerliydi.

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ARTIK ÇOK DAHA ÖZGÜVENLi

Beşiktaş, ligde ve kupada üst üste gelen galibiyetler ile artık daha öz güvenli. Bireyselliğin ötesinde kolektif bir takım oyunu ile kazanmak Beşiktaş açısından ligde oynanacak Galatasaray ile derbisi öncesi önemliydi.

KADRO iSTiKRARI SAĞLANDI

Önceki haftalarda skora giderken Semih Kılıçsoy’un bireyselliği ile sonuç alan Beşiktaş, dün hem top ayağında iken hem de rakipteyken daha organize bir takım görüntüsü ortaya koydu. Fernando Santos, bir kadro istikrarı yakaladı ve bunda devam ediyor. Kaptan Necip Uysal, kariyerinin en yüksek performansını ortaya koyuyor. Yeni transfer Al-Musrati gerçek bir saha içi lideri ve oyuna aklını, tekniğini ve mücadele gücünü katıyor.

Beşiktaş, dün turu geçerken derbi öncesi taraftarına umut vermekle kalmadı Fernando Santos dönemindeki en olgun futbolunu oynadı.