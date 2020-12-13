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Futbol
AA
Haber Giriş: 13.12.2020 - 11:16 | Son Güncelleme:

Umut Bulut'un tarihi gecesi! 489 maç 162 gol...

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Umut Bulut'un tarihi gecesi! 489 maç 162 gol...
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Yeni Malatyasporlu Umut Bulut, Fenerbahçe karşısında Süper Lig kariyerindeki 489. maçına çıkarak Süper Lig tarihinde en çok forma giyen 3. oyuncu oldu.

Süper Lig'de 17 sezon forma giyen ve çıktığı 489 maçta 162 kez gol sevinci yaşayan 37 yaşındaki Yeni Malatyaspor'un deneyimli forveti, kariyerinde önemli başarılara imza atıyor.

Umut Bulut, Fenerbahçe karşısında Süper Lig kariyerindeki 489. maçına çıkarak Süper Lig tarihinde Oğuz Çetin (503 maç), Rıza Çalımbay'ın (494 maç) ardından Süper Lig tarihinde en çok forma giyen 3. futbolcu oldu.
Lig kariyerinde 100 gol barajını geçen futbolcular arasına Trabzonspor formasıyla 2010-2011 sezonunda giren Umut, Yeni Malatyaspor'da da gollerine devam ediyor.

Hamza Hamzaoğlu: Fenerbahçe'yi böyle yenersiniz gibi şeyler hoş değilSüper Lig'in 12'nci haftasında Fenerbahçe sahasında Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından net bir skorla iyi bir galibiyet aldıklarına dikkat çeken Hamza Hamzaoğlu, 'Belki tarih sayfalarında ileride baktığımızda bugünü keyifle hatırlayacağız. Ama yolumuza da devam etmemiz gerekiyor. Bu maç asla bizi hedeflerimizden koparmamalı. Güzel bir oyundu, keyifli bir akşam. Net bir skorla iyi bir galibiyet aldık. Kolay değil deplasmanda bu oyunu oynamak. Bugün ihtiyacımız olan sonuca ulaşmak için ne gerekiyorsa oyuncularım her şeyi uyguladı. Oyuncularımı tebrik ediyorum, Fenerbahçe'ye de başarılar diliyorum. Fenerbahçe'yi şöyle yenersiniz gibi şeyler söylemek hoş değil. Öyle bir şifre vermek haddime değil. Biz rakipleri analiz ederken zaaflarını tespit etmeye çalışıyoruz. Sadece Fenerbahçe üzerinden değil bence bizim takımımızın oyunu üzerinden bu galibiyete bakarsak bu da önemli bir şey. Biz bugün iyi durduk sahada' şeklinde konuştu.
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- 489. maçını golle taçlandırdı

Tecrübeli futbolcu, geride kalan 12. haftada Fenerbahçe'yi 3-0 yendikleri maçta attığı gol ile Süper Lig kariyerinde 162. gole ulaştı.

"100'ler Kulübü"nün aktif futbolcusu olan Umut, MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor ve Yeni Malatyaspor formasıyla lig kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı gol atma başarısı gösterdi.

Umut Buluttan maç sonu Fenerbahçe itirafı Özel bir durum yok
Umut Bulut'tan maç sonu Fenerbahçe itirafı! 'Özel bir durum yok'

- Fenerbahçe'ye 12 gol attı

Umut Bulut, formasını terlettiği MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Galatasaray, Kayserispor ve Yeni Malatyaspor takımlarında Fenerbahçe'ye lig ve kupa müsabakalarında 12 gol attı.

Tecrübeli futbolcu Fenerbahçe filelerini en çok Trabzonspor formasıyla havalandırdı. Umut, Trabzonspor formasıyla Fenerbahçe'ye 4 gol attı.

Umut Bulut, Trabzonspor'un ardından oynadığı Kayserispor'da 3, Galatasaray ve MKE Ankaragücü'nde 2'şer, Yeni Malatyaspor'da ise Fenerbahçe'ye karşı 1 gol kaydetti.

- Malatyaspor'da 5 kez fileleri havalandırdı

Malatyaspor'da, ligde en çok forma giyen ve en çok gol atan futbolcu olarak ön plana çıkan Umut Bulut, başarılarına yenilerine ekliyor.

2019-2020 sezonunun devre arasında takıma transfer olan Umut Bulut, sarı-siyahlı formayla Süper Lig'de 4, Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında ise 1 gol kaydetti.

 

Umut Bulutun tarihi gecesi 489 maç 162 gol...

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