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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Umut Bulut'tan maç sonu Fenerbahçe itirafı! 'Özel bir durum yok'
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Haber Giriş: 12.12.2020 - 21:19 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Umut Bulut'tan maç sonu Fenerbahçe itirafı! 'Özel bir durum yok'

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Son Dakika Haberi | Umut Bulut'tan maç sonu Fenerbahçe itirafı! 'Özel bir durum yok'
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Yeni Malatyaspor'un golcüsü Umut Bulut, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden ve takımının ikinci golünü atan Umut Bulut, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Umut Bulut'un sözleri;

Haftalardır gelen, üzerine koyan bir Yeni Malatyaspor var. Geçen haftaki Başakşehir maçında da iyi mücadele ettik. Mücadelemiz, hırsımız, oyun yapımız üzerine koyarak devam ediyor.

AYRI BİR MOTİVASYONUM YOK

Enteresandır, her sene öyle bir anda Fenerbahçe'yle oynuyorum ki gol atmam gereken bir maç oluyor. Fenerbahçe'ye karşı ayrı bir konsantrasyonum ve motivasyonum yok, takımımın kazanması için elimden geleni yaptım

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