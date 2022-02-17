Ümit Özat: "Sadettin Saran en yakın kongrede Fenerbahçe'nin başkanıdır"

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
16 yaşındaki Sıla Şentürk vahşice öldürüldü... Kan donduran ayrıntılar16 yaşındaki Sıla Şentürk vahşice öldürüldü... Kan donduran ayrıntılar#Sıla
Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’#Gayrimenkul
Korkunç iddia... Dünya 5:30da gelen haber ile sarsıldıKorkunç iddia... Dünya 5:30'da gelen haber ile sarsıldı!#Rusya
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalarSon dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar#Ankara
Son dakika... Enerji Bakanından çarpıcı sözler: Hem tarih hem oran verdi...Son dakika... Enerji Bakanı'ndan çarpıcı sözler: Hem tarih hem oran verdi...#Fatih Dönmez
Son dakika: Kadına şiddette iyi hal indirimi için önemli çalışmaSon dakika: Kadına şiddette 'iyi hal' indirimi için önemli çalışma#Adalet Bakanlığı
Dünyanın gündemine oturdu Saymakla bitmiyor... İki yönteme dikkatDünyanın gündemine oturdu! Saymakla bitmiyor... İki yönteme dikkat#Flört Uygulaması
Kovid atlatanların baş belası olmuştu Büyük gizem çözülüyor...Kovid atlatanların baş belası olmuştu! Büyük gizem çözülüyor...#Koronavirüs
Maske zorunluluğu kalkacak mı Bakan Kocadan açıklamaMaske zorunluluğu kalkacak mı? Bakan Koca'dan açıklama#Bakan Koca
AK Parti’ye zarar veren AK PartililerAK Parti’ye zarar veren AK Partililer#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: “Hiç kimseden korkmuyoruz”Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: “Hiç kimseden korkmuyoruz”#Vladimir Zelenskiy
‘Mustafa Söylemez de ateş açtı’‘Mustafa Söylemez de ateş açtı’#Halil Falyalı
Estetik yüzünden kariyeri bitti: Sokakta tanıdığım birine rastlamaktan ödüm kopuyorEstetik yüzünden kariyeri bitti: "Sokakta tanıdığım birine rastlamaktan ödüm kopuyor"#Linda Evangelista
Sahte dövizcileri sosyal medyadan buldu Parayı alıp kayboldularSahte dövizcileri sosyal medyadan buldu! Parayı alıp kayboldular#Istanbul
Ünlü ismi şoke eden mesaj Bugün bu doktor kızımı muayene etti...Ünlü ismi şoke eden mesaj! Bugün bu doktor kızımı muayene etti...#Ayşecan Tatari
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Ümit Özat: "Sadettin Saran en yakın kongrede Fenerbahçe'nin başkanıdır"

#Fenerbahçe#Ümit Özat Sadettin Saran#Ümit Özat Fenerbahçe
Fatih Gider — bugün saat 11:52

Eski Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticisi Sadettin Saran en büyük hayalinin sarı-lacivertli kulübün başkanı olmak olduğunu belirtirken kulübün eski kaptanlarından Ümit Özat, “Saran, gelecekteki en yakın kongredeki başkan adayı değil, başkanıdır” dedi.

Haberin Devamı

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticisi Sadettin Saran, küçüklüğünden bu yana en büyük hayalinin sarı-lacivertli kulübün başkanı olmak olduğunu belirtirken, bunu hiçbir zaman gizlemediğini söyledi. Fenerbahçe eski kaptanı Ümit Özat da, ilk kongrede Saran’ın başkan olacağını öne sürdü.

Avcılar Belediyesi’nde Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Avcılar'da Gençlik ve Spor Söyleşileri'nin ilk konuğu eski milli futbolcu Ümit Özat oldu. Özat konuşmaya başlarken, salondaki bir grup Fenerbahçeli taraftar ‘Efsane kaptan’ diye tempo tuttu. Özat, 10 yıldan bu yana görüşmediğini ve kendisinden hiçbir beklentisi olmadığı için vurgulamak istediği aynı salonda bulunan iş insanı Sadettin Saran’ın sarı-lacivertli ekibin başkanlığına az kaldığını söyledi. Ümit Özat, “Saran, gelecekteki en yakın kongredeki başkan adayı değil, başkanıdır” dedi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Fenerbahçe Slavia Prag maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi İşte maç öncesi kadro bilgileriFenerbahçe Slavia Prag maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? İşte maç öncesi kadro bilgileriHaberi Görüntüle

Özat, Türkiye’de teknik direktörlük yapmanın çok zor olduğunu tüm isimlerin bir kişinin iki dudağının arasında olduğunu, 10 isim ve 200 kulüp bulunduğunu anlatırken, “Hayatım boyunca hiçbir zaman çıkar ilişkisine girmedim. Türk futbolu doğru bir yerde değil. Zaten bu koşullarda düzelmesi mümkün değil. Futbolu bilen insanlar futbolu yönetmiyor. İşin ehli olmayan insanlar işin içerisinde. Türkiye’de herkesin ‘Bildiği’ iki şey var; Biri futbol, diğeri siyaset. İkisinde de durumumuz ortada. Avrupa’da kulüp başkanını seneden seneye görürdük, burada soyunma odasında görüyoruz. Mevcut başkana bir soru soruyorlar; Neden altyapıdan kimse yok. Diyor ki; Bir istakoz bile 5 yılda bir yetişir. Türk milletinin yüzde 90’ı istakozu ya televizyonda ya dergide görmüştür. Verdiği örneğe bak. Ama para bende düdüğü ben çalarım diyor. Türk futbolunun özeti bu bence. Diğer takımlarda oynayan satabileceğiniz çok sayıda isim var. Fenerbahçe’de ? Fenerbahçe’den 2007’de ayrıldım. 1.5 şampiyonluğumuz var. Geçen 15 senede en az 5 şampiyonluk alman lazım. Senin forman zaten 2 puan, 1 puan alamıyorsan… Şimdi sadece Ali Koç’u eleştiriyoruz ama geçmiş dönemin de hataları var." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

İsmail Kartal: Fenerbahçe ruhunu sahaya koyacağızİsmail Kartal: 'Fenerbahçe ruhunu sahaya koyacağız'Haberi Görüntüle

SADETTİN SARAN: EN BÜYÜK HAYALİM FENERBAHÇE BAŞKANLIĞI

İkinci konuk Sadettin Saran, ‘Sıfırdan Zirveye’ konulu söyleşide çocukluğundan iş yaşamına kadar yaşadıklarını izleyicilere aktardı. Saran, karşılaştığı zorluklar ve başarıya giden yolu deneyimleri ile anlatırken son bölümde başkanlık konusunun sürekli gündeme getirildiğini söyledi. Saran, bu toplantıda gençlere önemli bilgiler vermek istediğini ifade ederken, “Kongre ortada yok. Şimdi o konulara girmeyelim. Ben söyleyeceğimi söyledim. Ama benim küçüklüğümden beri en büyük hayalimdi. Hiçbir zaman saklamadım. İlk beni Aziz bey yönetime alırken de söyledim; İnşallah ben bir gün başkan olurum. O zaman Nihat bey ‘Oğlum böyle bir şey söylenir mi?’ dedi. Niye söylemeyeyim, benim hayalim” dedi.

Haberin Devamı

Saran daha sonra bir bölümü kendisine ait olan çeşitli özlü sözleri gençler için okurken bir tanesinde “Sevgisiz güç bizi zorba ve despot yapar” dedi. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, katılan iki isme de çiçek ve plaket verdi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Ümit Özat Sadettin Saran#Ümit Özat Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık
Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

#Kader Işık Afşar
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme

BAKMADAN GEÇME!

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık
Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

#Kader Işık Afşar
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme