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Fenerbahçe 2-3 Slavia Prag (Maçın özeti ve golleri)

#Fenerbahçe#Slavia Prag#UEFA Avrupa Konferans Ligi
Fenerbahçe 2-3 Slavia Prag (Maçın özeti ve golleri)

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Slavia Prag'a 3-2 mağlup oldu. Rövanş mücadelesi 24 Şubat'ta Çekya'da oynanacak.

Fenerbahçe-Slavia Prag maçından en özel fotoğraflarFenerbahçe-Slavia Prag maçından en özel fotoğraflar
Fenerbahçe-Slavia Prag maçından en özel fotoğraflar

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UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda Fenerbahçe ile Slavia Prag kozlarını paylaştı.

Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Slavia Prag 3-2'lik skorla kazandı.

Karşılaşmanın 45. dakikasında Traore ile öne geçen Slavia Prag, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Fenerbahçe, 58. dakikada skoru eşitlese de 62. dakikada Oscar ve 64. dakikada Lingr'in kaydettiği gollerle durum 3-1'e geldi.

Son sözü ise 83. dakikada Ferdi Kadıoğlu söyledi ve sarı-lacivertliler avantajını rakibine kaptırdı.

Rövanş mücadelesi 24 Şubat'ta Çekya'da oynanacak.

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MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)

18’inci dakikada sol kanatta topla buluşan Sor, Szalai’den sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girerek kaleci Altay Bayındır ile karşı karşıya kaldı. Sor’un çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

20’nci dakikada sağ kanattan rakiplerini geçerek ceza sahasına giren Holes’in çaprazdan vuruşunda kaleci Altay, meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. Dönen topla bir daha buluşan Holes’in yakın mesafeden bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kale direğinin dibinden auta gitti.

45’inci dakikada Slavia Prag öne geçti. Sol çaprazdan Plavsic’in vuruşunda kale direğine çarpan top oyun alanına döndü. Dönen topla altıpas üzerinde buluşan Traore’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

54’üncü dakikada Pelkas’ın ara pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Valencia’nın sert vuruşunda top direkten oyun alanına döndü. Dönen topla buluşan Mert Hakan’ın vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

58’inci dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Sol kanatta rakibinden sıyrıldıktan sonra son çizgiye inen Ferdi’nin pasında topla buluşan Pelkas’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

62’nci dakikada Slavia Prag bir kez daha öne geçti. Ceza sahası sağ çaprazında Szalai’nin uzaklaştırmak istediği top, Dorley’in önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.

64’üncü dakikada Slavia Prag farkı 2’ye çıkardı. Osayi-Samuel’in kaptırdığı topla buluna Sor, meşin yuvarlağı Lingr’a aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Altay’ın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-3.

83’üncü dakikada Fenerbahçe farkı 1’e indirdi. Sol kanattan kazanılan kornerde Arda Güler, pasını Ferdi Kadıoğlu’na verdi. Ceza sahası dışında rakibinden sıyrılan Ferdi’nin sert şutunda  Prag savunmasına da çarpan top kaleci Mandous’u yanıltarak ağlara gitti: 2-3.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahasında Slavia Prag’a 3-2 mağlup oldu.

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İLK 11'LER

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Fenerbahçe: Altay, Nazım Sangare, Kim, Szalai, Ferdi, Mert Hakan, Sosa, Osayi-Samuel, Zajc, Pelkas, Valencia.

Slavia Prag: Mandous, Ousou, Holes, Kacharaba, Schranz, Traore, Sevcik, Plavsic, Dorley, Sor, Olayinka.

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#Fenerbahçe#Slavia Prag#UEFA Avrupa Konferans Ligi

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