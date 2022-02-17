İsmail Kartal: 'Fenerbahçe ruhunu sahaya koyacağız'

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Konferans Ligi’ndeki Slavia Prag maçında 8-9 oyuncudan yoksun mücadele edecek olmalarına karşın iyi bir sonuç alacaklarına inandığını söyledi.

Bugün oynayacakları karşılaşma öncesi Miha Zajc’la birlikte basın toplantısı yapan Kartal, Çek rakiplerini iyi analiz ettiklerini belirterek, “Yardımcılarımdan birini onların maçına gönderdik. Bütün oynadıkları maçları izledik. Ne yapmak istediklerini gayet iyi biliyoruz. Sert, çok koşan ve Çekya’nın en çok topla oynayan takımı. Topla oynama ortalamaları yüzde 61. Maçta neyle karşılayacağımızı biliyoruz” dedi.

Keşke biz de Slavia gibi olsak

Slavia Prag’ın 4 yıldır aynı teknik direktör idaresinde olduğuna dikkat çekerek, “İnşallah bu istikrarlı ortam Türkiye’de bize de nasip olur” diyen Kartal, eksikler hakkında şu bilgiyi verdi: “İrfan Can, Gustavo, Crespo, Rossi, Burak, Novak ve Çağtay yok, Ozan belirsiz. 8-9 oyuncumuz yok ama ben bahanelere sığınmam. Elimizdeki oyuncularla Fenerbahçe ruhunu sahaya koyacağız. İnşallah sahadan yüzümüzün akıyla ayrılacağız.” Kartal, “Mesut Özil’i gözden mi çıkardınız?” sorusu üzerine, “Mesut 30 gün aradan sonra ilk kez dün (önceki gün) idmana çıktı. Sakatlığından dolayı bizimle olmadı. Onu oynatmayı düşünüyoruz” dedi.

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Kartal ile takımda çok şey değişti

Miha Zajc basın toplantısında, “Son maç itibarıyla sahaya iyi bir karakter ve takım ruhu koyduk. Şu an kendimizi çok daha iyi hissediyoruz” dedi. F.Bahçeli futbolcu ayrıca, “İsmail Kartal’ın gelişiyle takımda çok şey değişti” ifadelerini kullandı