Türkiye'ye Şampiyonlar Ligi müjdesi! Direkt katılım kesinleşti, Süper Lig şampiyonu....

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UEFA Konferans Ligi son 16 turunda sarı-lacivertliler, Union Saint Gilloise'i eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Fenerbahçe’nin turlamasının ardından UEFA ülke puanı sıralamasında ilk 10'u garantileyen Türkiye'de 2024-2025 Trendyol Süper Lig şampiyonunun Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılması garantilendi.

RANGERS ELENDİ, BİLET GARANTİLENDİ



UEFA kulüp müsabakaları ülkeler sıralamasında şu anda 9’uncu basamakta bulunan Türkiye, takipçilerinden İskoçya’nın tek temsilcisi Rangers’ın Benfica’ya sahasında 1-0 yenilerek elenmesi nedeniyle ilk 10’daki yerini garantiledi

Öte yandan Benfica'da maça yedek başlayan Orkun Kökçü 65. dakikada oyuna dahil oldu.

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Rangers'ın elenmesinin ardından, UEFA ülkeler sıralamasında Türkiye'nin bir basamak altında 10. sırada bulunan İskoçya'nın üst sıralara tırmanma şansı kalmadı.

Böylece Türkiye'nin, UEFA ülkeler sıralamasında sezonu en az 9. sırada noktalaması kesinleşti.

ÇEKYA'NIN BİR TEMSİLCİSİ ELENDİ

İskoçya'nın bir basamak altındaki Çekya'nın temsilcilerinden Slavia Prag, UEFA Avrupa Ligi'nde Milan'a elenerek Avrupa'ya veda etti.

UEFA Konferans Ligi'nde ise Viktoria Plzen ise penaltılara giden maçta Servette'yi 3-1 yenerek maçı çeyrek finale yükseldi.

Bir diğer Çekya temsilcisi Sparta Prag ise, ilk maçta 5-1 yenildiği Liverpool'a deplasmanda da 6-1 yenilerek turnuvaya veda etti.

Avrupa'da son 16 turu eşleşme karşılaşmaları noktalanırken ülke puanı sırlaması netleşti.

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İşte güncel ülke puanı sıralaması:

1-İNGİLTERE 103.178

2-İSPANYA 87.664

3-İTALYA 86.855

4-ALMANYA 83. 481

5-FRANSA 65.331

6-HOLLANDA 61.300

7-PORTEKİZ 55.982

8-BELÇİKA 47.600

9- TÜRKİYE 38.100

10- İSKOÇYA 36.050

11- ÇEKYA 35. 800

12-İSVİÇRE 32.975

13-AVUSTURYA 32.600

14- NORVEÇ 31.625

15- DANİMARKA 31.450