Altay Bayındır'a bir rakip daha geliyor

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Altay Bayındır'ı sezon başında 5 milyon euro karşılığında kadrosuna katan Manchester United'ın yaz transfer döneminde bir kaleci takviyesi yapacağı iddia edildi.

Gelecek ay 38 yaşına girecek olan takımın üçüncü kalecisi Tom Heaton ile sezon sonu vedalaşacak olan kırmızı-şeytanlar, Altay Bayındır ve Andre Onana ile forma rekabeti verebilecek kaleciyi transfer hedefi olarak belirledi.

Daily Mail'de yer alan habere göre, Manchester United, MLS'de Columbus Crew forması giyen Patrick Schulte'yi renklerine bağlamayı planlıyor. Haberde Patrick Schulte ile Arsenal ve birçok Premier Lig ekibininde ilgilendiği belirtildi.

FORMA ŞANSI BULMAKTA ZORLANIYOR

Altay Bayındır, Manchester United formasıyla bu sezon forma şansı bulmakta zorlanıyor. Henüz Premier Lig'de forma şansı bulamayan 25 yaşındaki file bekçisi sadece FA Cup 4. turunda Newport Country ile oynadığı maçta forma giyebilmişti.