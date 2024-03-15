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Altay Bayındır'a bir rakip daha geliyor

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#Altay Bayındır#Manchester United#Premier Lig
Altay Bayındıra bir rakip daha geliyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2024 10:34

Fenerbahçe'de geçirdiği dört sezonun ardından 5 milyon euro bonservis bedeliyle Manchester United'a imza atan Altay Bayındır cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Premier Lig devinin kaleye bir takviye daha yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.

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Altay Bayındır'ı sezon  başında 5 milyon euro karşılığında kadrosuna katan Manchester United'ın yaz transfer döneminde bir kaleci takviyesi yapacağı iddia edildi.

Gelecek ay 38 yaşına girecek olan takımın üçüncü kalecisi Tom Heaton ile sezon sonu vedalaşacak olan kırmızı-şeytanlar, Altay Bayındır ve Andre Onana ile forma rekabeti verebilecek kaleciyi transfer hedefi olarak belirledi.

Daily Mail'de yer alan habere göre, Manchester United, MLS'de Columbus Crew forması giyen Patrick Schulte'yi renklerine bağlamayı planlıyor. Haberde Patrick Schulte ile Arsenal ve birçok Premier Lig ekibininde ilgilendiği belirtildi.

FORMA ŞANSI BULMAKTA ZORLANIYOR
Altay Bayındır, Manchester United formasıyla bu sezon forma şansı bulmakta zorlanıyor. Henüz Premier Lig'de forma şansı bulamayan 25 yaşındaki file bekçisi sadece FA Cup 4. turunda Newport Country ile oynadığı maçta forma giyebilmişti.

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#Altay Bayındır#Manchester United#Premier Lig

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