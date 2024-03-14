Fenerbahçe'de Edin Dzeko'dan öz eleştiri: Bugün pozitif tek şey...

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükselen Fenerbahçe'de futbolcular din Dzeko, İsmail Yüksek ve Osayi-Samuel, 1-0 kaybedilen Union SG maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

DZEKO: BUGÜN POZİTİF TEK ŞEY...

Bugün için tek pozitif şeyin çeyrek finale yükselmiş olmamız olduğunu söyleyebilirim. Gerisi için memnun olmamamız gerekir. Biz büyük bir kulübüz. İlk maçı kazanmış olsak bile bugün iyi oynamamız gerekirdi. Çeyrek finale çıkan her takımın turnuvayı kazanma ihtimali olduğunu düşünüyorum. Rakibimizin kim olduğunu yarın öğreneceğiz. Bugünkü gibi oynamadığımız sürece her takımı yenebiliriz.

İSMAİL YÜKSEK'TEN MANCHESTER UNITED SÖZLERİ

İstediğimiz oyunu sergileyemedik ama turu geçtiğimiz için çok mutluyuz. Rakibimiz iyi mücadele etti. Tur geçtiğimiz için mutluyum. Aslında biz profesyonel futbolcuyuz, maç maç bakmalıyız. Pazar günkü maça daha konsantre olmuş olabiliriz. Ama biz hem ligde hem Avrupa'da gitmek istiyoruz. Önemli bir maç Trabzonspor deplasmanı, o maçı düşünmeliyiz. Maç maç gitmeliyiz.

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Kendi yaşadığım, doğduğum bölgede beni söyleyişe çağırdılar. Genç bir kardeşimizden bir soru geldi. Hayalimdeki takımı sordular. Ben de 'Zaten hayalimdeki takımda şu anda forma giyiyorum.' dedim. Sonrasında 'İleride Premier League'de forma giyme şansı bulsan hangi takımı seçerdin?' diye soruldu. Küçükken, lige ambargo koyduğu zamanlar Manchester United'ı izlediğimi söylemiştim. Yanlış yansıtıldı bu. Bunu da açıklamak isterim.

OSAYI-SAMUEL: KUPAYI KAZANMAK, LİGDE DE ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ

Bugünkü maçı kazanmak isterdik. Her zamanki hedefimiz oynadığımız her maçı kazanmak. Bugün bunu yapamadık ama hedefimizi gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Elbette ki hedefimiz, Avrupa Konferans Ligi kupasını kazanmak ama biz maç maç düşünüyoruz. Ligde de şampiyon olmak istiyoruz. Trabzonspor maçına en iyi şekilde odaklanacağız.