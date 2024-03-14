×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş şoku! Devam edemedi

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Mert Hakan Yandaş#Sakatlık
Fenerbahçede Mert Hakan Yandaş şoku Devam edemedi
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2024 23:07

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükselen Fenerbahçe'de Union Saint-Gilloise'a 1-0 kaybedilen maçta Mert Hakan Yandaş şoku yaşanıyor.

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda 3-0'ın rövanşında Union Saint-Gilloise'a 1-0 mağlup olmasına rağmen çeyrek finale yükselen Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş şoku yaşandı.

Oyuna 75. dakikada giren Mert Hakan, maçın son anlarında yaşadığı sakatlık sebebiyle kenara gelmek zorunda kaldı. Deneyimli futbolcunun yerine Muhammet Zeki Dursun oyuna dahil oldu.

Gözden KaçmasınFenerbahçede Edin Dzekodan öz eleştiri: Bugün pozitif tek şey...Fenerbahçe'de Edin Dzeko'dan öz eleştiri: Bugün pozitif tek şey...Haberi görüntüle

İSMAİL KARTAL: DURUMUNA BAKACAĞIZ

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Mert Hakan'ın sakatlığıyla ilgili maç sonrası şunları söyledi:

Mert Hakan'ın hafta içinde kasığında ufak sorunu vardı. Hatta onu doktorla konuştuğumuzda 1-2 gün dinlendirdik. Bugün doktorla yaptığımız konuşmada bir sorun olmadığını, daha iyi olduğunu söyledi. Arka adalesinde çekme oldu. Bakacağız, ne derecede olduğunu şu an bilmiyoruz.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Mert Hakan Yandaş#Sakatlık

BAKMADAN GEÇME!