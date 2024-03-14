Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş şoku! Devam edemedi

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UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda 3-0'ın rövanşında Union Saint-Gilloise'a 1-0 mağlup olmasına rağmen çeyrek finale yükselen Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş şoku yaşandı.

Oyuna 75. dakikada giren Mert Hakan, maçın son anlarında yaşadığı sakatlık sebebiyle kenara gelmek zorunda kaldı. Deneyimli futbolcunun yerine Muhammet Zeki Dursun oyuna dahil oldu.

İSMAİL KARTAL: DURUMUNA BAKACAĞIZ

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Mert Hakan'ın sakatlığıyla ilgili maç sonrası şunları söyledi:

Mert Hakan'ın hafta içinde kasığında ufak sorunu vardı. Hatta onu doktorla konuştuğumuzda 1-2 gün dinlendirdik. Bugün doktorla yaptığımız konuşmada bir sorun olmadığını, daha iyi olduğunu söyledi. Arka adalesinde çekme oldu. Bakacağız, ne derecede olduğunu şu an bilmiyoruz.