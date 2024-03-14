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UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmalarıyla tamamlandı. Temsilcimizin çeyrek finalindeki rakibi belli oldu.
Olympiakos'ta sarı kart cezası bulunan Daniel Podence, Fenerbahçe ile oynanacak ilk maçta forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'nin rakibi Olympiakos, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda müthiş bir geri dönüşe imza atmıştı.
Maccabi Tel Aviv'e ilk maçı evinde 1-4 kaybeden Yunan ekibi, rövanşta normal süreyi 4-1 galip bitirip uzatmalarda iki gol daha buldu ve adını çeyrek finale yazdırdı.
Fenerbahçe, Olympiakos'u elemesi halinde Aston Villa-Lille eşleşmesinin kazananı ile karşı karşıya gelecek. Viktoria Plzen - Fiorentina eşleşmesinin galibi, Club Brugge - PAOK maçının kazananın ile kozlarını paylaşacak.
Fenerbahçe'nin Olympiakos ile 11 Nisan'da karşılaşacağı UEFA Konferans Ligi ilk maçının hemen bir gün sonrasında her iki kulüp bu kez Euroleague arenasında kozlarını paylaşacak.
11 Nisan Perşembe Olympiakos - Fenerbahçe (UEFA Konferans Ligi)
12 Nisan Cuma Olympiakos - Fenerbahçe (Euroleague)
Fenerbahçe, çeyrek finalde Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile kozlarını paylaşacak. Sarı - lacivertliler, ilk maçı deplasmanda oynayacak. Eşleşmenin ilk maçı 11 Nisan'da, rövanşı ise 18 Nisan'da oynanacak.
Fenerbahçe'nin de yer aldığı çeyrek final kura çekimi için Nyon'da hazırlıklar tamamlandı ve başlama saati bekleniyor.
Çeyrek final maçları 11 ve 18 Nisan'da oynanacak. Yarı final müsabakaları ise 2-9 Mayıs tarihlerinde olacak. Turnuvanın finali ise 29 Mayıs'ta oynanacak.
İşte Sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri: Fiorentina, Viktoria Plzen, PAOK, Club Brugge, Lille, Aston Villa, Olympiakos.
Son oynanan maçların ardından Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu. Çeyrek final kura çekiminde seri başı olmayacak. Aynı ülke takımları birbiriyle eşleşebilecek.
Avrupa Konferans Ligi çeyrek final kura çekimi, 15 Mart Cuma günü (bugün) saat 16:00'da başlayacak. Kura çekimi TV 8,5 ve Exxen'den canlı yayınlanacak.
Sarı-lacivertliler, son 16 turunda ilk maçta 3-0 mağlup ettiği Union Saint-Gilloise'a 1-0 yenilse de ilk maçtaki avantajıyla adını çeyrek finale yazdırdı.