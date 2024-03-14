×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor Haberleri

CANLI Fenerbahçe'nin Konferans Ligi çeyrek finalindeki rakibi belli oldu! Kuradan Olympiakos geldi...

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Konferans Ligi#Avrupa
Fenerbahçenin Konferans Ligi çeyrek finalindeki rakibi belli oldu Kuradan Olympiakos geldi...
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2024 16:08

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Union Saint-Gilloise'yı eleyerek çeyrek finale yükselen Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu. Sarı - lacivertliler, çeyrek finalde Olympiakos ile karşılaşacak.

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmalarıyla tamamlandı. Temsilcimizin çeyrek finalindeki rakibi belli oldu.

PODENCE CEZALI
PODENCE CEZALI

Olympiakos'ta sarı kart cezası bulunan Daniel Podence, Fenerbahçe ile oynanacak ilk maçta forma giyemeyecek.

4-1'İ ÇEVİRİP TURU GEÇTİLER
4-1İ ÇEVİRİP TURU GEÇTİLER

Fenerbahçe'nin rakibi Olympiakos, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda müthiş bir geri dönüşe imza atmıştı.

Maccabi Tel Aviv'e ilk maçı evinde 1-4 kaybeden Yunan ekibi, rövanşta normal süreyi 4-1 galip bitirip uzatmalarda iki gol daha buldu ve adını çeyrek finale yazdırdı.

YARI FİNAL DE BELLİ OLDU
YARI FİNAL DE BELLİ OLDU

Fenerbahçe, Olympiakos'u elemesi halinde Aston Villa-Lille eşleşmesinin kazananı ile karşı karşıya gelecek. Viktoria Plzen - Fiorentina eşleşmesinin galibi, Club Brugge - PAOK maçının kazananın ile kozlarını paylaşacak.

İLGİNÇ TESADÜF

Fenerbahçe'nin Olympiakos ile 11 Nisan'da karşılaşacağı UEFA Konferans Ligi ilk maçının hemen bir gün sonrasında her iki kulüp bu kez Euroleague arenasında kozlarını paylaşacak.


11 Nisan Perşembe Olympiakos - Fenerbahçe (UEFA Konferans Ligi)

12 Nisan Cuma Olympiakos - Fenerbahçe (Euroleague)

RAKİP BELLİ OLDU
RAKİP BELLİ OLDU

Fenerbahçe, çeyrek finalde Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile kozlarını paylaşacak. Sarı - lacivertliler, ilk maçı deplasmanda oynayacak. Eşleşmenin ilk maçı 11 Nisan'da, rövanşı ise 18 Nisan'da oynanacak.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Fenerbahçe'nin de yer aldığı çeyrek final kura çekimi için Nyon'da hazırlıklar tamamlandı ve başlama saati bekleniyor. 

FENERBAHÇE'DEN BİR İLK

KONFERANS LİGİ ÇEYREK FİNAL MAÇLARININ TARİHLERİ
KONFERANS LİGİ ÇEYREK FİNAL MAÇLARININ TARİHLERİ

Çeyrek final maçları 11 ve 18 Nisan'da oynanacak. Yarı final müsabakaları ise 2-9 Mayıs tarihlerinde olacak. Turnuvanın finali ise 29 Mayıs'ta oynanacak.

MUHTEMEL RAKİPLER
MUHTEMEL RAKİPLER

İşte Sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri: Fiorentina, Viktoria Plzen, PAOK, Club Brugge, Lille, Aston Villa, Olympiakos.

SERİ BAŞI YOK
SERİ BAŞI YOK

Son oynanan maçların ardından Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu. Çeyrek final kura çekiminde seri başı olmayacak. Aynı ülke takımları birbiriyle eşleşebilecek.

KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN

Avrupa Konferans Ligi çeyrek final kura çekimi, 15 Mart Cuma günü (bugün) saat 16:00'da başlayacak. Kura çekimi TV 8,5 ve Exxen'den canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE'YE İLK MAÇIN SKORU YETTİ
FENERBAHÇEYE İLK MAÇIN SKORU YETTİ

Sarı-lacivertliler, son 16 turunda ilk maçta 3-0 mağlup ettiği Union Saint-Gilloise'a 1-0 yenilse de ilk maçtaki avantajıyla adını çeyrek finale yazdırdı.

timeline

Canlı Anlatım Özeti

timelinePODENCE CEZALI
timeline4-1'İ ÇEVİRİP TURU GEÇTİLER
timelineYARI FİNAL DE BELLİ OLDU
timelineİLGİNÇ TESADÜF
timelineRAKİP BELLİ OLDU
timelineHAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
timelineFENERBAHÇE'DEN BİR İLK
timelineKONFERANS LİGİ ÇEYREK FİNAL MAÇLARININ TARİHLERİ
timelineMUHTEMEL RAKİPLER
timelineSERİ BAŞI YOK
timelineKONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
timelineFENERBAHÇE'YE İLK MAÇIN SKORU YETTİ

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Konferans Ligi#Avrupa

BAKMADAN GEÇME!