İLGİNÇ TESADÜF

Fenerbahçe'nin Olympiakos ile 11 Nisan'da karşılaşacağı UEFA Konferans Ligi ilk maçının hemen bir gün sonrasında her iki kulüp bu kez Euroleague arenasında kozlarını paylaşacak.







11 Nisan Perşembe Olympiakos - Fenerbahçe (UEFA Konferans Ligi)

12 Nisan Cuma Olympiakos - Fenerbahçe (Euroleague)