Türkiye - Karadağ maçı sonrası spor yazarları ne dedi? 'Bunun adı felaket, milli takım...'

A Milli Takım, Karadağ karşısında sahadan beklemediğimiz bir skorla ayrıldı. Cengiz Ünder ve Yusuf Yazıcı'nın golleriyle maçta 2-0 öne geçen Türkiye, Karadağ'ın üst üste gelen golleriyle büyük bir şok yaşadı.

Karşılaşmanın ardından teknik direktör Şenol Güneş üzerinden eleştiriler yapıldı. 2-1 sonrası yapılan değişiklikler de tartışma konusu oldu.

UĞUR MELEKE: BUNUN ADI FELAKET

Bu grup belki kâğıt üzerinde 6 takımdan oluşuyor ama esasında mücadeleyi 3+3 takım olarak okumak lazım. Yarışmacı üçlünün (Türkiye, Hollanda ve Norveç’in) kalan üçlüye puan vermemesi gereken bir mini turnuva bu. Düne kadar zaten tepe üçlünün diğer üçlüye tek kaybını maalesef biz Letonya’ya karşı yapmıştık. İkinci kaybı da yine biz yaptık. Bu iki maçta kaybettiğimiz 4 puanı Hollanda ve Norveç’e karşı telafi etmemiz gerekecek ki hiç kolay bir iş değil bu

Karadağ, belki Cebelitarık-Letonya kadar zayıf değil, ama tüm kadrolarının market değeri toplamı da Hakan’ın yarısı kadar! Yıldızları Jovetic sakat. İlk 11’lerinde beş büyük ligde oynayan iki oyuncu var (Savic ve Marusic). Bizimse ilk 11’imizin 9’u beş büyük ligden. Ayrıca Karadağ yaşlı bir takım. Dün 5 tane 30 yaş üstü oyuncuyla sahadalardı. Bizse çok genç ve dinamik bir ekibiz, 27 üstü tek oyuncumuz kaptanımız Burak’tı dün. Bu denli yaş ve kalite farkına rağmen maçın sonuna kaygıyla girmemiz de acı verici tabii.





GÜNEŞ BANA UMUT VERMİYOR

Aslında ilk devrede Cengiz’in sürüklediği kanat hücumlarıyla yaşlı Karadağ savunmasını bayağı hırpalamıştık. Merkezden kros paslarla oyunu çizgilere taşıma ve oradan yerden orta stratejimiz etkiliydi. Bence sağda Cengiz’in yaptıklarını solda Kerem ile de başarabilirdik. Ancak Güneş’in sol açıkta Kenan tercihi tek kanada mahkum etti bizi hücumda.

Defanstaki basit hatalarımız da dün iş açtı başımıza. Daha önce kadro derinliğimiz ve yıldız oyuncularımızla övündüğümüz savunmamız bu kez maalesef takımlarında oynamayanlardan kurulu. İki bekimiz Zeki-Mert ve ön liberomuz Okay bu sezon ligde dakika almadılar. Kaan 1 dakika oynadı. Merih de yeni takımıyla 1 maça çıktı sadece. Dün bolca alan paylaşımı ve pozisyon hatası yapmamızın altınca bence bu oyuncularımızın müsabaka eksikliğinin etkisi de vardı. Şenol Güneş, 22 kişilik dar kadro seçimiyle, ilk 11 konusunda tutuculuğuyla, milli takımı bir kulüp darlığında ele almasıyla bana umut vermiyor. Son altı aydır milli takımda iyiye giden hemen hiçbir şey yok maalesef.

GÜNTEKİN ONAY: DAVETİYEYİ BİZ ÇIKARDIK

Karadağ karşısında milli takımımız maça coşkulu ve baskılı başladı. İç sahada oynadığımızı ve kazanma arzumuzu ilk dakikalarda rakibe hissettirdik. Marsilya formasıyla sezona yüksek bir form ile giren Cengiz’in harika golüyle Karadağ duvarını erken kırdık. 4-1-4-1 düzeninde savunmanın önünde Okay tek; merkezde Yusuf-Hakan, solda Kenan, sağda Cengiz’den oluşan 5’li orta sahamız rakibe ilk 30 dakikada iyi baskı yaptı. Kenan-Zeki-Cengiz 3’lüsünün sağ kanattan geliştirdiği tek paslı kombinasyon ile Yusuf bitirici vuruşu yaptı ve 2-0’ı bulduk. Ancak 2-0’dan sonra 4-1-4-1 formasyonumuz 4-1-2-3 şeklinde geri dönüşlerde arıza yaşamaya başladı. Böylece Karadağ, kalemizde pozisyonlar buldu. Nitekim Merih’in ve Mert’in pozisyon hatası yaptığı bir anda Marusic savunma arkasına sarktı ve Karadağ farkı 1’e indirip maça ortak oldu.







İKİNCİ YARI TEMPOMUZ DÜŞTÜ

İkinci yarıda son derece düşük bir tempoda topa sahip olup oyunu kontrol eden ay yıldızlı ekibimiz, kalesinde tehdit görmediği gibi pozisyon da üretemedi. Bu tip maçlarda tek fark her zaman tehlikelidir. 3’üncü golü bulmak için yeterli tempoyu yakalamamış olmamız son dakikalara tedirgin girmemize neden oldu.

Nitekim zorla Karadağ’ı puan almaya davet ettik. Onlar da geri çevirmedi. Kalitemiz daha yüksek, evimizde oynuyoruz ama ikinci yarıda 3’üncü golü düşünmek yerine yürüye yürüye pas yaparak maçı bitirmeye çalışıyoruz. 3-1’den 3-3’e gelen Letonya saçmalığından sonra dünkü 2-0’dan yakalandığımız Karadağ maçı da kendi hatalarımızdan.

Şenol Hoca bu tip sınavlarda farkı açmak yerine maçı bitirmek istiyor ve benzer tablolarla karşılaşıyoruz.

Dün Cengiz’in ilk yarıdaki etkili oyunu; 1 gol-asistle yıldızlaştığı maçta avuçlarımızın içindeki 3 puanı kaçırdık. Ulusal takımımızın kalitesi ve potansiyeli bu tip rakipler karşısında rahat galibiyetler izletmeli. İç sahada Letonya ve Karadağ karşısında kaybedilen 4 puan umarım pahalıya mal olmaz.

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