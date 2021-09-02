Son Dakika: Türkiye - Karadağ maçında herkesin atladığı detay! Kenan Karaman ayakkabısını bağlayınca...

Spor Arena - Milli maçta Karadağlı Adam Marusic’in ayağından yediğimiz gol, orta sahadan itibaren bir dizi hata sonucunda geldi... 40. dakikada Kosovic orta alanda topla buluştuğu sırada kendisine en yakın oyuncumuz olan Kenan Karaman ayakkabısını bağlamak için yere çömelince Karadağlı futbolcu bir anda bomboş kaldı.

Takım arkadaşı Marusic’in defansımızın arkasına hareketlendiğini gören Kosovic, ceza alanına uzun pas attı. Savunma oyuncularımızın ağır kalmasını iyi değerlendiren Marusic, kaleci Altay’ın yanından topu filelerimize gönderdi.

CENGİZ ÜNDER 10. GOLÜNÜ ATTI

Karadağ karşısında A Milli Takım’daki 33. maçına çıkan ve 9. dakikada fileleri havalandıran Cengiz Ünder, ay yıl dızlı formayla 10. kez gol sevinci yaşadı. Türkiye’nin ikinci golünü atan Yusuf Yazıcı da A Milli Takım’daki ikinci golünü kaydetti.

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