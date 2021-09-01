Son Dakika: Türkiye - Karadağ maçında Cengiz Ünder resitali! Altay'ın sesi televizyondan duyuldu, Şenol Güneş detayı...

Spor Arena Detay - 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 4. maçında A Milli Futbol Takımımız, Vodafone Park'ta Karadağ'ı konuk ederken, mücadelenin ilk yarısına Cengiz Ünder'in performansı damga vurdu.

Teknik direktör Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) gruplarında son oynanan İsviçre karşılaşmasına göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.

Şenol Güneş, İsviçre maçında ilk 11'de yer alan Uğurcan Çakır, Çağlar Söyüncü, İrfan Can Kahveci ve Ozan Tufan'ın yerine Altay Bayındır, Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı ve Kenan Karaman'a ilk 11'de şans verdi.

Şenol Güneş, Karadağ karşılaşmasında kalede Altay Bayındır, savunmada Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Mert Müldür, orta sahada Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, forvette de Burak Yılmaz ilk 11'ini sahaya sürdü.

Milli takımda Mert Günok, Uğurcan Çakır, Alpaslan Öztürk, Abdülkerim Bardakcı, Salih Uçan, Rıdvan Yılmaz, Taylan Antalyalı, Efecan Karaca, Enes Ünal, Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu ise yedekler arasında yer aldı.

CENGİZ ÜNDER'DEN YARIM SAATLİK RESİTAL

Sezon başında Roma'nın Fransız ekibi Marsilya'ya kiraladığı Cengiz Ünder, takımındaki başarılı performansını milli takımda da sürdürdü. 9. dakikada millileri öne geçiren golü kaydeden başarılı futbolcu, 31. dakikada Yusuf Yazıcı'nın kaydettiği golün de asistini yaptı.

Fransa Ligue 1'de 3 maça çıkan ve Montpellier, Bordeaux ve Saint-Etienne maçında ağları sarsan Cengiz, Karadağ maçını da boş geçmedi ve bu sezon oynadığı tüm resmi maçlarda gol kaydetmiş oldu.

ALTAY BAYINDIR SESLENDİ: VUR

Cengiz Ünder'in kaydettiği gol öncesinde ilginç bir detay, televizyon ekranlarından duyuldu.

Millilerimizin başarılı file bekçisi Altay Bayındır, sağ kanattan ceza sahasına yaklaştığı sırada Cengiz Ünder'e "Vur" diye seslendi. Altay'ın telkininden kısa bir süre sonra şutunu çıkaran Cengiz, topu ağlarla buluşturmayı başardı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK DESTEK

Vodafone Park'ta yarım saatte müthiş bir performans sergileyen başarılı futbolcu, sosyal medyada da en çok konuşulan isimlerden oldu.

Cengiz Ünder'le ilgili yapılan binlerce paylaşımdan bazıları şu şekilde;

GOLDEN SONRA ŞENOL GÜNEŞ DETAYI

Karadağ karşısında takımımızın ilk golünü kaydeden Cengiz Ünder, golün ardından takım arkadaşlarıyla birlikte teknik direktör Şenol Güneş'e koştu ve sevincini hocasıyla paylaştı.

EURO 2020'de az forma şansı bulduğu gerekçesiyle Şenol Güneş'le arasının bozulduğu iddia edilen milli futbolcu, gol sonrası gösterdiği sevinçle çıkan dedikoduları boşa çıkarmış oldu.

Hemen Misli.com'a üye ol, ilk 100 TL'lik kuponuna 100 TL hediye! Yeni üyelere özel...