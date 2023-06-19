Türkiye 2-0 Galler (Milli Takım maç özeti)

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EURO 2024 Elemeleri D Grubu dördüncü maçında A Milli Takımımız ile Galler karşılaştı. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan ve İtalyan hakem Fabio Maresca'nın düdük çaldığı maçı Türkiye 2-0 kazandı.

A Milli Takımımıza galibiyeti getiren golleri oyuna sonradan giren oyuncularımız Umut Nayir ve Arda Güler attı. Umut, 72. dakikada takımımızı öne geçirdi, Arda Güler de 80. dakikada harika golle skoru belirledi.

Galler'de Morrell, 41. dakikada Ferdi'ye yaptığı sert faul sonrası doğrudan kırmızı kart gördü.

HAKAN ÇALHANOĞLU PENALTI KAÇIRDI

Milli Takımımız'da kaptan Hakan Çalhanoğlu, 64. dakikada kullandığı penaltıda rakip kaleci Ward'ı geçemedi.

İKİ GOLÜMÜZ VAR'DAN DÖNDÜ

Milli Takımımızın 9 ve 68. dakikalarda attığı iki gol VAR incelemesi sonucu iptal edildi.

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LİDERLİĞE DEVAM!

Galler'i mağlup eden Milli Takım, grupta puanını 9'a yükseltti ve maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü.

Puan Durumu

1- Türkiye: 9 puan

2- Ermenistan: 6 puan

3- Hırvatistan: 4 puan

4- Galler: 4 puan

5- Letonya: 0 puan

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TÜRKİYE 2-0 GALLER

GOL: 68' Umut Nayir, 80' Arda Güler

KIRMIZI KART: 41' Morrell

İlk yarı sonucu: 0-0

İLK 11'LER

Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Orkun, Salih Özcan, Cengiz, Kerem, Barış Alper.

Galler: Ward, Williams, Mepham, Rodon, Wilson, Johnson, Ramsey, Roberts, Ampadu, Morrell, James.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



9. dakikada Merih’in ara pasında sağ kanatta topla buluşan Zeki Çelik’in sağ çaprazdan ceza sahasına girerek son çizgiye inip içeri çevirdiği topa Mepham’ın ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Pozisyonu VAR’da inceleyen hakem Maresca, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

34. dakikada Ferdi'nin pasında ceza sahasının solunda topla buluşan Kerem hiç beklemeden vuruşunu yaptı. Kerem'in vuruşunda meşin yuvarlak farklı bir şekilde üstten dışarı çıktı.

41. dakikada Morrell’in Ferdi Kadıoğlu’na yaptığı müdahaleyi hakem Maresca direkt kırmızı kart olarak değerlendirdi.

45+5. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Orkun Kökçü’nün sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Ward’da kaldı.

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Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



48. dakikada Harry Wilson’un ceza sahası dışından direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Mert oyun alanına çeldi.

63. dakikada Ramsey’in ceza sahası içinde topa elle müdahale etmesinin ardından hakem Maresca beyaz noktayı gösterdi.

64. dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun kullandığı penaltı atışında kaleci Ward meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

68. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Ferdi’nin bekletmeden içeri çevirdiği topa kaleci Ward dokundu. Kaleciden gelen topu önünde bulan Umut Nayir’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Hakem Maresca gol öncesi Umut’un elle oynadığını tespit ederek golü iptal etti.

72. dakikada sağ kanattan Barış Alper’in içeri çevirdiği topa kale önünde Umut Nayir’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ward’ın müdahalesine rağmen ağlara gitti. 1-0

80. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Arda Güler’in direkt kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0