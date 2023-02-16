Türk voleybolu, Hataylı meleklere ağlıyor: 'Hayallerimiz vardı'

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Türkiye'yi acılara boğan deprem felaketinde en büyük kayıpları veren voleybol camiası dün Hatay’dan gelen üzücü haberlerle yine sarsıldı. 24’ü Türkiye’ye turnuvaya gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kafilesinden olmak üzere toplam 44 sporcu, ayrıca onlarca antrenör ve idareci kaybı olan voleybol camiası 2. Lig 15. Grup’ta yer alan Rasus Kimya Hatay Voleybol Takımı’nın oyuncularına ağlıyor... Kulüp önceki günlerde yıldız takım kaptanı Elçin Çınar, küçükler liginde oynayan Ece Yürek ve altyapı oyuncuları Ceren Topal ve Elif Melek’in depremde hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Saatler önce galibiyeti kutladılar

Günler süren bekleyişin ardından dün takım kaptanı Gözde Öztürk, oyuncular Ahsen Baş, Dilek Mucuk ve İrem Kurtoğlu’nun cansız bedenine ulaşıldı. Takımdan 5 isim de depreme, Antakya’da birlikte kaldıkları evde yakalandı... Depremin yaşandığı gün Antakya Belediyespor’u 3-0 yenerek play off oynamayı garantileyen voleybolcular, Nuri Kuzeytepe Restaurant’ta yemek yeyip geç saate kadar eğlendikten sonra evlerine dağıldılar. Başka illerden gelen oyuncuların kaldığı 6 katlı Yeşilyurt Apartmanı’nın 3. katında kalan oyuncular da eve gelip odalarına çekildiler.

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Gülnaz kurtulmayı başardı

Takım arkadaşları uyurken başantrenör Mehmet Bekmez’le play-off öncesi uygulanacak çalışma programı için yazışan takım kaptanı Gözde Öztürk de bir süre sonra uykuya daldı. Sabaha karşı yaşanan korkunç yer sarsıntısıyla uyanan sporculardan sadece Gülnaz Özer kendi imkanıyla kurtulurken enkaz altında kalan diğer isimlerden uzun süre haber alınamadı. Umutlu bekleyiş dün yerini acıya bıraktı. Günlerdir süren çalışmaların ardından dün enkazdan Gözde, Ahsen, Dilek ve İrem’in cansız bedenlerine ulaşılınca voleybol camiasına adeta ateş düştü.

Hem ailesini hem de çok sevdiği sporcularını kaybetti

Depremde A takım ve alt yapıdan toplam sekiz oyuncusunu kaybeden, kendisi de depreme, ailesini ziyarete gittiği Batıayaz köyünde yakalanan Rasus Kimya Hatay voleybol Takımı Başantrenörü Mehmet Bekmez, Hürriyet’e göz yaşlarıyla yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Ne diyeceğimi bilemiyorum. Acımız çok büyük. Kendi evladım gibi gördüğüm sporcularımı kaybettim. Bir yanda enkazdan çıkarttığım kendi aile bireylerim öteki yanda sporcularım... 3,5 aylık yeğenimi, yengemi yitirdim. Ağabeyimi babamla el ele verip kurtardım. İki enkaz arasında geçen 10 günün sonunda maalesef bugün (dün) oyuncularımdan iyi haber alamadık. Oysa kendi kurduğum takımımla play off için ne hayallerimiz vardı. Olmadı, başaramadık. Gerçekten çok üzgünüm.”