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Konferans Ligi'nde mücadele veren temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş, grup maçlarında büyük hezimet yaşadı. Fenerbahçe'den eski oyuncusu Can Arat ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ali Tandoğan, temsilcilerimizin Konferans Ligi müsabakalarını masaya yatırdı.

BEŞİKTAŞ’IN ESKİ FUTBOLCUSU ALİ TANDOĞAN:

“RIZA HOCA, SAKAT OYUNCULARLA UĞRAŞIP TAKIMI BİR ARAYA GETİRMEYE ÇALIŞIYOR”

İşin iç tarafındaki karışıklığın ne boyutta olduğunu bilmiyoruz. Bunun adı karışıklık mı yoksa oyuncuların artık kendilerine olan özgüvenlerinin kaybolması mı? Hedeften ve işten uzaklaşmak, artık oyuncu grubunun istediği performansı sahada gösterememesi anlamına geliyor. Türk oyuncu olsa belki formayı sahiplenebilir ve forma aşkıyla bu yolda ilerleyebilir. Ancak yabancı oyuncuların bu konuyla ilgili çok bir kaygıları yok. Rıza Hoca’nın işi tabii ki kolay değil. Hem takımı bir araya getirmeye çalışıyor hem de sakat oyuncularla uğraşıyor. Büyük takımlarda seyirci her zaman sizden şunu bekliyor: Sen eğer iyi hocaysan elindeki kadroyla da bu işi başaracaksın. Şimdi İsmail Kartal yaşıyor bunu. Yani çok iyi bir kadroyla herkes başarabilir diye söylemek istiyorlar.

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“BEŞİKTAŞ TRANSFER NOKTASINDA ÇOK GERİDE KALDI”

Beşiktaş, transfer noktasında çok geride kaldı. Bu geride kalmanın sıkıntılarını Şenol Güneş ve Burak Yılmaz yaşadı. Bunların içinde en masum olanı Rıza Hoca. Çünkü kendi kurmadığı bir kadro var. Oyuncularının kafa olarak bittiği bir noktada Rıza Hoca çok koyu bir Beşiktaşlı olduğu için, “Her ne olursa olsun orada bulunmak benim için bir mutluluktur.” dedi. Rıza Hoca, “Birkaç maç olsa bile gelirim.” demişti. Rıza Hoca, birkaç maçlık bir hoca değil. Rıza Hoca, yıllardır Türk futboluna hizmet eden bir hoca. Rıza Hoca’nın bu açıklaması rahatsız edici ve Türk hocalarını aşağıya çeken bir açıklama. Rıza Hoca’dan şunu demesini beklerdim: ‘Ben gelirim. Ben Beşiktaş’ın çocuğuyum. Beşiktaş’a yıllarca hizmet etmek istiyorum.’ Zaten Avrupa’da bir beklenti kalmamıştı ve eksik oyuncular vardı. Bu boşluğu diğer oyuncular da iyi değerlendiremedi. Farklı mevkilerde oynadılar.

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“RIZA HOCA’YA SAHİP ÇIKILMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM”

Taraftarların forma aşkı çok yüksek olduğu için sizin kaybetmenizi istemeyen bir yapıları var. Devre arasına zaten çok kısa bir süre kaldı. Rıza Hoca’ya sahip çıkılması gerektiğini düşünüyorum. Rıza Hoca, şu an çok zor bir duruma el attı. Ona destek verilmesi lazım. İnşallah Beşiktaş için hayırlısı olur. Böyle skorları hezimet olarak çok önemseyen bir insan değilim. Önemli olan Beşiktaş’ın ne verebileceğiydi, onu göremedik. Beşiktaş’ta, sakatların dışındaki oyuncular bu performanslarıyla bir şey veremeyeceklerini gösterdi. Sakat oyuncular çok ve oyuncular alışık olmadığı bir sürecin içinde. Oyunculardan, oynamadıkları mevkilerde çok üst düzey performans bekleniyor. İnşallah Beşiktaş, bir an önce oynayabilecek kadrosuyla bir araya gelir.

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“BEŞİKTAŞ’IN GERÇEK 11’İNDE YER ALAN OYUNCULARIN, FENERBAHÇE VE GALATASARAY’DAN EKSİĞİ YOK”

Beşiktaş’ın gerçek 11’inde yer alan oyuncuların, Fenerbahçe ve Galatasaray’dan eksiği yok. Fenerbahçe, dün oyuncularının ismini bilmediğimiz bir takıma karşı 6 gol yiyerek döndü. Bu iş, takım birlikteliği ve oyun sistemine sadık olmayla alakalı bir şey. Beşiktaş bunu sağlarsa eski seviyesine çıkar. Beşiktaş, şu anda o disiplini sağlayamadığı için bu noktada. Rıza Hoca’nın özgüveninin biraz yerine gelmesi ve kafa olarak rahatlaması lazım. Sahaya olan hakimiyeti ve sonrasında doğru kadro yapılanması ile Rıza Hoca bambaşka bir Beşiktaş ile sahaya çıkabilir. Sabır, bu işlerin en önemli noktasıdır. Beşiktaş, bizim için çok önemli bir camia. Beşiktaş’ın kötü gitmesi ve aldığı skorlar bizi her zaman üzüyor. Şampiyonluklardan uzak kalmamasını ve hep o yarışın içinde olmasını istiyoruz. Bir an önce başkanlık seçiminin yapılması, doğru takviyelerle ve bu işi sahiplenecek oyuncularla devam edilmesi gerekiyor.

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FENERBAHÇE’NİN ESKİ FUTBOLCUSU CAN ARAT:

“FENERBAHÇE, İNANILMAZ DEMORALİZE BİR DURUMDA. MOTİVASYON EKSİKLİĞİ VAR”

Maçın başında Fenerbahçe’nin açıkçası mağlup olacağını düşündüm. Fenerbahçe’de, Trabzonspor maçından beri gelen bir dağınıklık var. Abdullah Avcı, Fenerbahçe’yi eksileri ve artılarıyla deşifre etti. Kimse Fred, Becao ve Djiku’nun olmayışının takımı bu kadar etkileyeceğini beklemiyordu. Crespo, eskisi gibi değil ve sahada sinirli haller içinde. Eksikliklerden dolayı İsmail’i stopere çekmek zorunda kalıyorsun. Serdar Aziz de yok. Samet Akaydın’ın Avrupa maçlarındaki listede ismi yok. Bu gruptan Fenerbahçe lider çıkar derken, düşünsenize Fenerbahçe’nin Play-Off oynama ihtimali var. Fenerbahçe’nin ne yapıp edip içerdeki Trnava maçını, Ludogorets’i averajla geçecek şekilde kazanması gerekiyor. Şimdi bu durum Süper Lig’i de etkileyecektir. Çok iyi giden bir şeyin birdenbire bu kadar bozulması bana çok enteresan geliyor. Sorunun ne olduğunu da çözemiyorum.

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“STANDART BİR TAKIMDAN 6 TANE YİYORSAN, LİVAKOVİC OLMASA 11-12 OLURDU”

Fenerbahçe camiası, büyük bir camia ve kötü gittiği zaman bütün okları kendi üzerine çeken bir camia. Böyle sallantılar olduğu zaman içeride her zaman huzursuzluk olur ama Fenerbahçe’nin bunu toparlaması gerekiyor. Çok iyi başlamışken, devre arasına bu şekilde gitmesi ligi de etkileyecektir. Fenerbahçe, inanılmaz demoralize bir durumda. En büyük sorun motivasyon eksikliğinde. Maçı kötü durumdayken çevirecek olanlar, kulübeden gelen oyunculardır. Rotasyonda oynayan oyuncuların performansında düşüş var. Rotasyondaki oyuncular, İsmail Hoca’nın verdiği şansları iyi değerlendiremiyor. Bence İsmail Hoca, devre arasında gerekli müdahaleleri yapacaktır. Fenerbahçe, B planı yapmıyor. Cengiz Ünder, sakatlıktan çıktı ama formsuz durumda. Fenerbahçe, zora soktu. Bu saatten sonra Play-Off oynama ihtimali bile olabilir. Standart bir takımdan 6 tane yiyorsan, belki Livakovic olmasa 11-12 olurdu. Livakovic, çok net gol pozisyonları çıkardı.

“İSMAİL HOCA, MASAYA YUMRUĞUNU KOYUP DEDİĞİNİ YAPTIRABİLECEK BİR İNSANDIR”

Büyük takımların büyüklüğü buradan gelir. İsmail Kartal, bunları iyi aşabilen iyi bir teknik adam. Ben bunu aşacağını düşünüyorum. İsmail Hoca, benim de hocamdır. Onunla Fenerbahçe’de ve Sivasspor’da beraber çalışmıştık. Karakterli ve çok düzgün bir insandır. Ağırlığını koyacak bir insandır. İsmail Hoca, yeri geldiğinde masaya yumruğunu koyup, herkesi susturabilecek ve dediğini yaptırabilecek karakterde bir teknik adamdır. Bunun da önlemini alacağını düşünüyorum. Fenerbahçe’nin, B planının yanında rakibi şaşırtabileceği bir şeyleri olmalı diye düşünüyorum. Fenerbahçe taraftarının içi rahat olsun ve takımını desteklesin. Oyuncuların şu anda motivasyona ihtiyaçları var. Fenerbahçe’de o kadar kalitesiz oyuncu olma ihtimali yok. Fenerbahçe taraftarı, oyuncuları motive ederse İsmail Hoca zaten başkanla beraber gereğini yapacaktır.