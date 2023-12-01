Galatasaray maçı sonrası Manchester United'da Andre Onana'dan şoke eden karar! Altay Bayındır'a kötü haber

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Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray'ın 3-3 berabere kaldığı Manchester United'da kaleci Andre Onana, yediği goller sebebiyle eleştiri oklarının hedefi oldu.

İngiliz basını ve yorumculuk yapan eski futbolcular, maç sonrası Onana'yı yerden yere vurdu.

SCHOLES: KORKUNÇ HATALAR YAPMAYA DEVAM EDİYOR

Manchester United efsanesi Paul Scholes maç sonrası yayında; "Andre Onana inanılmaz ve korkunç hatalar yapmaya devam ediyor. Gerçekten kalede ne yapmaya çalışıyor emin değilim. Yerden gelen topu yumruklamaya çalışıyor. Çok kötü bir kaleci. İnsanları tedirgin ediyor, savunmayı tedirgin ediyor, tüm takımı tedirgin ediyor. Basit pozisyonlarda bile çok zorlanıyor. Kerem Aktürkoğlu'nun attığı üçüncü golde Andre Onana, yakın köşeye gelen topu çıkaramadı. Muhtemelen benden daha çok bilen kaleci uzmanları vardır ama yakın köşeden gelen bu topu, bu seviyede oynayan bir kaleci yememeli. Pozisyon alması zayıf. Üç golde de Onana'nın hatası var. Kalecilik tekniği çok garip görünüyor. Onana, kalede sırıtıyor. Bence konsantre değil. Bir kaleci için konsantrasyon en önemli şeylerden biridir. Gol yiyor ama gülüyor falan. Rakip oyuncular, bu Onana'yı görünce 'Sadece şut atsak yeter' diyorlardır. Her gelen şutun gol olma ihtimali çok yüksek" diye konuştu.

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JAMIE CARRAGHER: KABUL EDİLEMEZ

Liverpool'un eski yıldızı Jamie Carragher da Onana'ıy sert eleştirenlerdendi.

"Andre Onana'nın Galatasaray maçındaki performansı, bir Manchester United kalecisi için kabul edilemez. 18 yaş altı bir kaleci bile Galatasaray'ın ikinci golündeki hatayı yapmaz. Eğer bir genç kaleci Onana gibi oynasaydı muhtemelen bir daha A takımda forma giyemezdi."

"ONANA'NIN KORKU GÖSTERİSİ"

İngiliz basını da maç haberlerinde Onana'nın hatalarının altını çizdi.

Telegraph: Günahkarların cehenneme gideceğini ve Manchester United'da kaleci Andre Onana'nın Şampiyonlar Ligi umutlarını pamuk ipliğine bağlı bıraktığını biliyoruz.

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BBC: Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi umutları, kaleci Andre Onana'nın korku gösterisi ve Galatasaray'ın İstanbul'daki geri dönüşüyle bir kez daha suya düştü.

Daily Mail: Andre Onana iki kritik hata yaparak Manchester United'a kabusu yaşattı.

TEN HAG UYARDI: KALEYİ ALTAY'A VERİRİM

Maç sonrası Daily Mirror'da çıkan habere göre hatalı goller yiyen Onana'yı uyaran Ten Hag, hatalı goller yemeye devam etmesi halinde kaleci Altay Bayındır'a vereceğini Kamerunlu kaleciye söyledi.

FLAŞ İDDİA: AFRİKA ULUSLAR KUPASI'NA GİTMEYEBİLİR

Galatasaray maçının ardından eleştiri oklarının hedefi olan Onana için İngiliz basınından flaş bir iddia geldi. Daily Mail'in haberine göre Manchester United'daki forması tehlikeye giren Onana, Afrika Uluslar Kupası'na gitmeyip United'daki performansına odaklanacak.

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13 Ocak'ta başlayıp 11 Şubat'ta bitecek olan Afrika Uluslar Kupası'nda Kamerun'un kalesini koruması beklenen Onana, kupaya gitmesi halinde Premier Lig'de en az 6 maç kaçıracak.

Onana'nın ülkesi Kamerun'u şoke edecek bu kararı alması halinde görev bekleyen Altay Bayındır'ın kaleyi alması da zora girecek.

SONG İLE TARTIŞIP MİLLİ TAKIM'I BIRAKMIŞTI

Andre Onana, 2022 Dünya Kupası'nın devam ettiği sırada teknik direktör Rigobert Song ile tartışıp kamptan ayrılmış, daha sonra da milli takımı bıraktığını açıklamıştı.

27 yaşındaki file bekçisi daha sonra kararından vazgeçip takıma geri dönmüştü.