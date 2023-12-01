UEFA ülke puanı sıralamasında ilginç tablo! Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin 'hezimet' gecesinin ardından...

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Avrupa'da UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 5. hafta maçları tamamlandı. Temsilcilerimizden Galatasaray, önceki akşam Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında İngiliz devi Manchester United ile 3-3 berabere kaldı. Konferans Ligi'nde ise beklemediğimiz mağlubiyetler aldık...

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde deplasmanda Danimarka temsilcisi Nordsjælland'a 6-1 mağlup olurken Beşiktaş, Avrupa'dan elenmiş olsa da Club Brugge'u sahasında 5-0 mağlup oldu.

Gözden Kaçmasın Türk futbolunun kâbus gecesi Haberi Görüntüle

3 TAKIMLA ŞAMPİYONLAR LİGİ



UEFA ülke puanında bu sezonki sonuçlar baz alınarak yapılan sıralamada Türkiye ilk sırada yer alıyor. İlk iki sıradaki yerin korunması halinde gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde 3 Türk takımı yer alabilir. Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında sezonu ilk 2'de tamamlarsa, bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi'ne 3 takımla katılacak. Çünkü Şampiyonlar Ligi’nde takım sayısı artık 32’den 36’ya çıkacak ve 4 yeni kontenjandan 2’si, bir önceki sezon takımları toplamda en çok puanı toplayan iki ülkeye verilecek.

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CELTIC VE ANTWERP YENİLİNCE...



Ülke puanı sıralamasında rakibimiz olan İskoçya ve Belçika'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcileri Celtic ve Royal Antwerp'in aldığı sonuçlar hezimet gecesinin ardından bu nebze moral oldu. Celtic deplasmanda Lazio'ya 2-0 mağlup olurken, Royal Antwerp ise Shakhtar Donetsk karşısında 1-0'lık yenilgi aldı. Bu durumda puan olarak istediğimiz noktaya gelemesek de sıralamada yerimiz değişmedi.

İŞTE UEFA ÜLKE SIRALAMASI



UEFA ülke puanı sıralaması şu şekilde;

1- İngiltere: 95,428 puan

2- İspanya: 83,864 puan

3- İtalya: 79,426 puan

4- Almanya: 78,841 puan

5- Fransa: 57,664 puan

6- Hollanda: 57,500 puan

7- Portekiz: 50,482 puan

8- Belçika: 44.200puan

9- TÜRKİYE: 35,600 puan

10- İskoçya: 33.650 puan

11- Çekya: 31.800 puan

12- İsviçre: 31.775 puan

UĞUR MELEKE: TÜRK FUTBOLUNUN KABUS GECESİ

Türk futbolu için çok tatsız bir perşembe gecesini geride bıraktık maalesef. Normal şartlarda, takım kaliteleri tartıya çıkarıldığında Fenerbahçe’nin grubunu lider, Beşiktaş’ın da en azından ikinci bitirmeleri gerekirdi. Ancak maalesef Beşiktaş erken veda etti. Fenerbahçe’nin de liderlik için ipler artık kendi elinde değil. 15 gün sonra Kadıköy’de Trnava’yı yenip, Ludogorets-Nordsjaelland maçına kulak kabartacak temsilcimiz.

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iÇERiDE TRNAVA’YI YENMELi

Gruplarda son maç gününde Galatasaray da Fenerbahçe de rakiplerini yenerlerse Avrupa’da 2024’ü iki takımla göreceğimiz garanti. Zaten Fenerbahçe içeride Trnava’yı yenmeli. Ben Galatasaray’ın da Kopenhag’da kazanabileceğine inanıyorum. Eğer sonuçlar böyle gelişirse, UEFA ülkeler sıralamasında da sezonu ilk 10 içinde bitirme ihtimalimiz çok kuvvetlenecek. Sezonu ilk 10’da bitirirsek de, 2024- 25 Süper Lig şampiyonu, Devler Ligi’ne doğrudan bilet alacak.

iLK 10 SAVAŞI CANLI

Halen üstümüzdeki 8 ülke bizden uzak mesafede. Hemen arkamızda ‘ilk 10’ için Türkiye ile yarışanlardan İskoçlar’ın işleri iyi değil. Hem Celtic, hem Aberdeen Avrupa’ya veda ettiler. Avusturyalılar’ın hayatta kalma mücadelesi sürüyor, İsviçre temsilcisi Lugano da erken havlu atanlardan. Türkiye’nin ilk 10 savaşı canlı hâlâ. 12- 14 Aralık’ta temsilcilerimizin alacağı sonuçlar şu anda hayati değerde.

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BiREYSEL PERFORMANSLARA BAĞLI

Dün gece seansında Fenerbahçe’de İsmail defansta oynayınca, hem ideal stoper ikilisi (Becao-Djiku), hem de ideal merkez ikilisi (İsmail-Fred) değişmiş oldu. Son 5 resmi müsabakada gördük ki, bu isimler eksik olduğu sürece Fenerbahçe savunmayı önde kuramıyor, takım boyunu kısaltamıyor, atak sürekliliği sağlayamıyor. Maç kazanması oyun üstünlüğüne değil, bireysel performanslara bağımlı hale geliyor. Dün her hattıyla tel tel döküldü Fenerbahçe.

BEŞiKTAŞ iLK MAÇTAKi GiBiYDi

Akşam saatlerinde Brugge karşısına çıkan Beşiktaş da, ilk maçın hemen hemen bir kopyasını sahneledi İstanbul’da. Tek fark, ilk maçta da tek kale oynayan Brugge’ün bu kez sayısız net pozisyonunu harcamamasıydı. Belçikalılar dün üçüncü bölgede verimli oynayınca maalesef farklı bir sonuç çıktı ortaya.