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Yusuf Yazıcı, Lille tarihine geçti!

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#Lille#Yusuf Yazıcı#Avrupa Kupaları
Yusuf Yazıcı, Lille tarihine geçti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2023 13:45

Fransa Ligue 1 ekibi Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 10 golle Fransız temsilcisinin Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcusu oldu.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 5. maçında Lille, deplasmanda Olimpija Ljubljana'yı 2-0 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi. Fransız ekibine galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Remy Cabella ve 75. dakikada Yusuf Yazıcı kaydetti. 26 yaşındaki futbolcu, attığı golle Lille tarihine adını yazdırdı.

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Lille formasıyla Avrupa kupalarında 10 gole ulaşan Yazıcı, Fransız takımının, Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcusu oldu. Kırmızı-beyazlı takımın konuyla ilgili sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Lille'in Avrupa kupaları tarihinin en skorer oyuncusu Yusuf Yazıcı" ifadeleri yer aldı.
Matt Moussilou, Lille'nin Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcusu rekorunu 9 gol ile elinde bulunduruyordu.

Yusuf Yazıcı, Lille tarihine geçti

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#Lille#Yusuf Yazıcı#Avrupa Kupaları

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