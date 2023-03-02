Türk futbolu, depremzedeler için tek yürek oldu! 'Omuz Omuza' kampanyası tarihi geceyle başladı

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Kahramanmaraş merkezli deprem felaketleri sonrası Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu ana paydaşlığında düzenlenen ‘Omuz Omuza’ dayanışma ve yardımlaşma kampanyası, gerçekleştirilen canlı yayın ile başladı.

Spor Smart, BeiN Sports, A Spor, Tivibu Spor, TV 8,5 ve Sports TV’nin ortak canlı yayınla gerçekleştirdiği kampanya, kulüp televizyonlarının yanı sıra birçok radyo ve dijital medya kanalında canlı olarak izleyicilere aktarıldı.

OMUZ OMUZA’YA KATKIDA BULUNMAK iSTEYENLER NE YAPMALI?

SMS kampanyaya destek olmak isteyenler tüm operatörlerden ‘Destek’ yazıp 8332’ye SMS göndererek 50 TL’lik bağışta bulunabiliyor.

Kampanyaya ‘omuzomuza. org’ internet sitesi üzerinden hem kart ile hem de havale ve EFT ile bağış yapılabilecek.

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15 HAZİRAN'A KADAR DEVAM EDECEK

15 Haziran’a kadar sürecek kampanya çerçevesinde elde edilecek gelir, deprem bölgesindeki vatandaşların barınma ihtiyaçları için kullanılacak.

845.7 MİLYON TL'LİK BAĞIŞ

‘Omuz Omuza’ dayanışma ve yardım kampanyasının başlangıcı olarak gerçekleştirilen canlı yayında yaklaşık 5 saatte toplam 845.7 milyon TL'lik bağış toplandı

İŞTE YARDIM GECESİNDE ANBEAN TÜM YAŞANANLAR

01:05 Arda Turan: "Bir kardeşimiz Galatasaray forması için biriktirdiği 300 lira parayı bağışladı. Ben de ona söz verdim, Barış Alper ve Yunus Akgün'ün formasını göndereceğiz."

00:25 Çağlar Söyüncü(Leicester City): Maalesef şu anda işler gereği ülkemizin, vatandaşımızın yanında değiliz ama kalben onlarla birlikteyiz.

FUTBOL DÜNYASINDAN MESAJLAR

00:15 Futbol dünyasının önemli isimlerinin videolu mesajları yayınlandı. İşte o mesajları;

Alex de Souza: Türkiye ne yazık ki çok büyük bir doğal afet yaşadı ve bugün milyonlarca insanın yardıma ihtiyacı var. Mümkün olan her şekilde yardımcı olabilmek için hep birlikte buradayız. Bu hassasiyete sahip olan herkesten ricam, bir şekilde yardım etmeleri

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Gheorghe Hagi: Kaybedecek vakit yok.

Pep Guardiola: Türkiye ve Suriye'deki felaketten etkilenen herkes için mesaj göndermek istedik. Oradaki son durumu tam olarak öğrenebilmek için elbette hem İlkay Gündoğan ile görüştüm. Lütfen yapabileceğiniz her türlü bağışı hemen yapın

İlkay Gündoğan: Depremin yaralarını hep birlikte saralım. Haydi Türkiye şimdi destek zamanı.

Mikel Arteta: Maalesef Türkiye'deki depremler nedeniyle şoktayız. Bu yüzden şu anda yardıma ihtiyacımız var

Arsene Wenger: Türk halkının bu çok zor zamanda yardımınıza ihtiyacı var. Sizi imkanınız varsa yardıma çağırıyoruz.

Kaka: Her beraber Türkiye için bir araya gelelim

Jürgen Klopp: Kaybedecek hiç vakit yok

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23:59 Hakan Çalhanoğlu(Inter): A Milli Takım futbolcuları olarak depremin ilk gününden itibaren seferber olduk. Elimizden geldiğince bağışta bulunduk. Omuz Omuza kampanyasına da kayıtsız kalamazdık. Biz de 6 milyon TL'lik bağışta bulunma kararı aldık.

*23:42 Kampanyanın ilk 3.5 saatinde 403.5 milyon TL bağış toplandı

23:35 Erce Kardeşler(Hatayspor): O gün 3 puan almıştık, Atsu abimiz golü atmıştı, tüm stadyum çok sevinmiştik. Böyle bir şeyi aklımızın ucundan geçirmemiştik

23:30 Sam Adekugbe(Galatasaray): Neler hissettiğimi anlatmak çok zor. Ailem diyebileceğim, arkadaşlarımı, dostlarımı kaybettim. Ama ilk andan beri tek vücut olan bir millet var. Bize çok destek oldular.

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'YAŞADIKLARIMIZI UNUTMAYACAĞIM'

23:25 Hatayspor Yardımcı Antrenörü Ekrem Ekşioğlu: Biz 7 katlı, çöken bir binadan sağ çıktık. Burada olabilmem gerçekten mucize. Yaşadıklarımızı unutamayacağım. Ribeiro, evinden Erce Kardeşler'in üzerine atlayarak kurtulmuş

23:20 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Gönderdiğimiz 500 konteynerden haricen, 250 kalıcı konut daha yapacağız. Bunun Galatasaray'a maliyeti 500 milyon TL. Ben bu taahhütün altına taraftarlarıma güvenerek girdim. Galatasaray taraftarları olarak kampanyaya daha büyük destek versinler

23:15 PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi: Kalbimiz sizinle birlikte. Bütün kalbimizle acınızı paylaşıyoruz. Bugün Ali Koç'la da durumu görüştüm, sizinle birlikte olmak bizim görevimiz. Elimizden gelen maksimum yardım yapmaya devam ediyoruz.

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23:05 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Çocuklar hep gülsün diye başladık. Milli Eğitim Bakanı'yla yaptığımız görüşmede 6 tane okul Beşiktaş camiası olarak taahhüt ediyoruz."

23:00 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Fenerbahçe ailesi olarak, 1000 konteyner bağışlamak üzere para topladık. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, 100 Milyon TL'yi taahhüt ediyoruz. Ama yeni başladık. 4-5 gündür çalışıyoruz. Belki Haziran'a kadar bu çok artar

22:50 Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella: Futbolun böyle durumlarda ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Tüm Türk halkının acısını hissediyorum. Yardımlar yapıldı ama bu gibi trajedilerde yardımların hızlı bir şekilde ulaşması çok önemli. Türkiye, gerçekten eli açık bir ülke. Bu çok güzel bir olay

'TÜRK MİLLETİ NE KADAR GÜÇLÜ OLDUĞUNU GÖSTERDİ'

22:45 Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo: Maalesef korkunç bir trajedi yaşandı. Sadece Türkiye için değil, tüm dünya için bir trajedi yaşandı. Elimizden geldiği kadar yardımda bulunmaya çalıştık. Türk milleti, ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Kalbimiz her zaman Türk milletinin yanında olacak

'GELECEK İÇİN ÇOK İYİ ŞEYLER YAPABİLİRİZ'

22:40 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: Türk insanının şu anda paylaştığı duyguları ben de paylaşıyorum. Gerçekten bu trajedi, asrın felaketi. Büyük Türk Milleti'nin ayağa kalktığını gördüm. Birlik olmaları çok güzeldi. Çok insan hayatını kaybetti. Ama artık geleceği ve ne yapacağımızı düşünmemiz lazım. Türk insanını, büyük dayanışma ve birlik içinde gördüm. Bunun için tebrik ediyorum. Kayıpları geri getiremeyiz ama gelecek için çok iyi şeyler yapabiliriz.

'YAKLAŞIK 90 ÜLKE YARDIMCI OLDU'

22:35 A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz: Gerçekten inanılmaz bir organizasyon. Elimizden gelen desteği sağlamak istiyoruz. Hep bahsediyorum, Türkiye benim ikinci evim gibi, bunu bu sefer Almanya'daki Türklerden de gördüm. Birçoğu öyle hissediyor. Oraları bizzat gördük. Şimdi bu şekilde olması bizi gerçekten üzüyor. Böyle bir doğal afetin ne kadar zor olduğunu biliyor. Yaklaşık 90 ülke yardımcı oldu. Bu da Türkiye'nin ne kadar sevildiğini gösteriyor.

22:30 Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Sporun ve futbolun iyileştirme ve birleştirme gücünü en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Okul harçlığını veren o kadar çok çocuğumuz var ki insan duygulanıyor

22:25 Mustafa Denizli: Futboldan para kazanmaya başladığım günden itibaren bende bir duygu oluşmuştu ve bunu hep yerine getirmiştim. Geriye dönüp baktığımızda bu ülkede evinde her gün felaketler olan insanlar var. Ben ve çocuklarım onlara yardım etmeyi hiç ihmal etmedik. Yardım için illa büyük bir felaket gelmesini beklememek lazım. Beni arayan 50'den fazla kişinin 40 tanesi çocuktu. Kumbaralarında biriktirdiklerini bağışlıyorlar

22.15 Anastasios Bakasetas(Trabzonspor): "Bu organizasyonu bize hazırlayan, bu organizasyonu organize eden herkese teşekkür ederim. Futbolun aslında ne kadar güçlü olduğunu gördüğümüz bir günü yaşıyoruz. Futbolu renklerden uzak tuttuğunuzda futbolun neler yapabileceğini görüyoruz.

22:10 Cenk Tosun(Beşiktaş): Küçük bir kardeşim Galatasaray forması almak için para biriktiriyormuş onu bağışladı. Numarasını aldım. Kerem'e ileteceğim. İnşallah ona imzalı bir forma gönderecektir.

22.02 Giresunspor Başkanı Nahid Ramazan Yamak: Eski Erzurumspor başkanı 2 milyon TL bağışta bulundu. AYEMDER olarak 6 milyon TL değerinde Konteynerlerde kullanılabilecek bin adet çift kapılı dolap ve 1 bin adet masayı göndereceğiz. Yaklaşık 20 milyon TL'lik bir mobilya malzemesi göndereceğiz. Giresunspor yönetim kurulu olarak da 370 bin TL bağışlayacağız.

'KRAMPON HEDİYE EDECEĞİM'

21:55 Kerem Aktürkoğlu: Bir kardeşimiz, krampon için biriktirdiği parasını bağışladı. Ben de onunla iletişimde olacağım ve bir krampon hediye edeceğim

21:50 İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, 5 Milyon TL bağışta bulunduklarını açıkladı. Sarıalioğlu, isminin açıklanmasını istemeyen arkadaşlarının da 5 Milyon TL'lik yardım yaptığını söyledi.

21:45 MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, arkadaşlarıyla birlikte 7.5 Milyon TL'lik yardımda bulunduklarını açıkladı.

*21:40 Kampanyanın ilk 1.5 saatinde 195.7 milyon TL bağış toplandı

'HER GÜN MÜCADELE ETMELİYİZ'

21:35 Fatih Terim: Bu ülkeye bu memlekete borcumuz var. Sıkıntılı zor zamanlardan geçiyoruz. İhtiyacımız olan şey birliktelik. Sporun nasıl birleştirici bir gücü olduğunu yaşayan biriyim. Gençlerin ve çocukların, sporla nasıl değiştiğini 50 seneye yakın futbol hayatında çok yakından gördüm. Afet bölgesindeki çocuklarımız için bazı şeyler düşünmek zorundayız. Bu iş için mücadele etmeye her saniye hazırız. Sporun ve futbolun birleştirici gücünü sonuna kadar kullanmalıyız. Sadece bugün değil her gün mücadele etmeliyi

GALATASARAYLILARA SESLENİYORUM

21:30 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Memleketimiz çok büyük bir felaketi yaşadı. Bunun yaralarını sarmak içinde buradayız. Özellikle Maraş, Antep ve Hatay'ı ziyaret ettim. Bütününü gördüğünüz zaman durum çok başka. Biz bütün Türkiye'yi temsil ediyoruz. Bizim üstümüze bir görev düşüyor. Bu yaraların sarılmasında emek veren kim varsa herkese şahsım ve Galatasaray adına teşekkür ediyorum. Galatasaray olarak buradan bir çağrı yapıyorum. Orada yaşananları gördükten sonra biz ne katkı verebileceğimizi konuştuk. Çarptık, böldük ve büyük bir rakam çıktı. Biz Galatasaray olarak hep diyoruz ki 'Bizim 30 milyon taraftarımız var.' her taraftardan 10 lira alsak tamamlayabiliriz. Buradan Galatasaraylılara sesleniyorum. Biz eğer 30 milyonsak taraftar başına 10 lira bağışlarsak 300 milyon TL yapar.

'MORALE İHTİYACI VAR

21:15 Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Büyük bir facia yaşadık. Allah bir daha yaşatmasın. Çok büyük bir olay. Bunlardan ders çıkarmamız lazım. İmarda parmağı olan herkesten istirham ediyorum. Herkes bu konuda üzerine düşeni yapmalı. Bunun öbür tarafı da var. Biz ligden çekilmedik. Böyle bir olaydan sonra insanların morale ihtiyacı var. En azından futbol oynanan bir şehir olsun diyerek devam etme kararı aldık."

ELJIF ELMAS VE ARKADAŞLARINDAN DESTEK

21:10 Altay Bayındır(Fenerbahçe): Elif Elmas aradı beni Napoli'den. Takım arkadaşlarıyla birlikte 100B€ bağışta bulundu.

'DÜNYADA ÖRNEĞİ YOK'

21:00 Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ: Bu birlikteliğin dünyada örneği yok. Hepimizin desteğiyle yaralar sarılacak. Başakşehir olarak desteğimizi her zaman sürdürüyoruz. Başakşehir olarak 2 milyon TL daha bağışlıyoruz

'TÜRK İNSANININ KALBİ ÇOK BÜYÜK'

20:55 Alexandru Maxim(Beşiktaş): Bu tür facialar insanların duygularını saklamasını engeller. Çok acı şeyler yaşandı. Ama Türk insanının kalbi çok büyük. Bu birlikteliği gördüğüm zaman çok duygulandım. Herkesin yardım için bir anda sıraya girmesi çok ama çok önemli.

'ÇOK AMA ÇOK ÖNEMLİ'

20:52 Ertaç Özbir(Adana Demirspor): Bu tür facialar insanların duygularını saklamasını engeller. Çok acı şeyler yaşandı. Ama Türk insanın kalbi çok büyük. Bu birlikteliği gördüğüm zaman çok duygulandım. Herkesin yardım için bir anda sıraya girmesi çok ama çok önemli

'HERKES GÜCÜ YETTİĞİ KADAR KATKI YAPMALI'

20:50 Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Acımızın çok büyük olduğunu biliyorum. Milletimizin büyüklüğünü bir kere daha gördük. Asıl önemli olan bu desteği hissedebilmektir. Bunun uzun soluklu bir hizmet yarışı olduğunu düşünüyorum. Herkes gücü yettiği kadar katkı yapmalı

'ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM'

20:40 Kylian Mbappe(PSG): Bu büyük bir trajedi. Hayal gücümüzün yetmeyeceği kadar bir trajediydi. Bu programın parçası olabildiğim için gurur duyuyorum. Çocukların hayalleri çok önemlidir. Benim dualarımda her zaman yeri vardır. Türkiye için elimden geleni yapacağım.

'GÖRÜLMEMİŞ BİRLİKTELİK'

20:35 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Acımız taze ama acının içinde umut ve gurur da var. Gurur, eşi benzeri görülmemiş olan birliktelik. Bu dayanışmanın eşi benzeri görülmemiş. Bundan dolayı gurur duyuyoruz. Bu ortamda inşallah, birlik ve beraberlik unsuru kalıcı olur. Bizlere de futbol açısından genç nesillere daha olumlu bir ortam bırakmamız gerekiyor

'KENETLENME İÇİN TEŞEKKÜRLER'

20:28 Gökhan Zan: Artık önümüze bakmamız gerekiyor. Öncelikle Volkan kardeşime teşekkür ediyorum. Bir Hataylı gibi mücadele etti. İyi ki varsın Volkan Demirel. Hatay, sadece Atatürk'ün değil, 86 milyonun şahsi meselesidir. Bundan sonra yapılacak yardımların sürdürülebilir olması gerekiyor. Türk milletine, bu kenetlenme için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Birlikte güçlüyüz.

'DESTEK VERİLMESİNİ RİCA EDİYORUM'

20:25 Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel: "Öncelikle başsağlığı dilemek istiyorum. Hatay'da olduğumdan beri 100 kişi tanıdıysam yarısına yakınını kaybettim. Geride kalanların da çoğu; ailesini, yakınlarını, geçmişini, geleceğini kaybetti. Söyleyecek çok şey yok. Elimizden geldiği kadar bu kampanyalara destek verilmesini rica ediyorum"

'BU İHTİYAÇ HEP DEVAM EDECEK'

20:20 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: "TFF olarak barınma ihtiyacını karşılamak adına yola çıktık. İmkanı olan herkese bu hareketin bir parçası olmaya davet ediyorum. Tek amaç için buradayız. Kimsenin ben yardım yaptım artık yapmama gerek yok demesini istemiyoruz. Bu ihtiyaç hep devam edecek. Bugün Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe ile birlikte tüm kulüplerimizle birlikteyiz. Hepimiz bir ağacın dallarıyız. Kökümüz bir"

Gecede yapılan yardımlardan bazıları;

Türkiye Futbol Federasyonu - 80 milyon TL

Paris Saint Germain - 1 milyon euro

A Milli Takım: 6 milyon TL

Medipol Başakşehir - 2 milyon TL

Muşspor - 3 milyon TL

Bodrumspor - 1 milyon TL

Antalyaspor - 1 milyon TL

Fenerbahçe - 1000 konteyner

Galatasaray - 250 ev

Kuşadasıspor - 1 milyon TL

Beşiktaş - 80 milyon TL

Mehmet Evyap - 5 milyon TL

Napoli - 100 bin euro

Eyüpspor - 5 milyon TL

Fatih Karagümrük - 5 milyon TL

Ankaragücü - 7 milyon TL

Adana Demirspor - 10 milyon TL

İstanbulspor - 5 milyon TL

Mehmet Büyükekşi ve arkadaşları - 8 milyon TL

Sancak Enerji - 3 milyon TL

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım - 5 milyon TL

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı Ali Düşmez - 100 konteyner

Türkerler Holding - 50 konteyner

Rezan Epözdemir - 2 milyon TL

Modalife - 500 bin TL

Passolig - 5 milyon TL

Westerlo - 10 milyon TL

Ergunlar Lojistik - 5 milyon TL

Atlas Sünger - 500 bin TL

Birol Pekin - 500 bin TL

Ali Demirhan - 2 milyon TL

AEMDER - 6 milyon TL

Murat Sancak - 20 milyon TL

1907 Fenerbahçe Derneği - 10 milyon TL

TEMPO Araç Kiralama - 2 milyon TL

Bilgin Grup - 500 bin TL

Digitürk - 20 milyon TL

ECA - 500 bin euro

FLO Ayakkabı - 5 milyon TL

Alagöz Holding Iğdır FK - 5 milyon TL

Trendyol - 50 milyon TL

Bafetimbi Gomis: 4 milyon TL

Juan Mata: 4 milyon TL

BAKAN KASAPOĞLU: 'ZOR GÜNLERDEN GEÇİYORUZ'

20:12 Canlı yayına telefonla katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Zor günlerden geçiyoruz. Böyle günlerde acımızı hafifletecek tek yol ortak duygumuzu bir araya getirecek birlik ve beraberliktir. İlk günden itibaren aziz milletimizin bu birlikteliği gösterdiğini gördük. Peş peşe yaşanan depremler sonrası yaraları sarmak için kulüplerin bir arada mücadele etmesi mutluluk verici. İnşallah bu gece de aynı birlik ve beraberliği taçlandıracak bir gece olacak. Spor zor zamanlarda insanlara moral veren bir güç. bu dönemde buna şahitlik ediyoruz. Arması, rengi farklı da olsa kulüplerin tarihe geçen bir dayanışma örneği sergilediğini görüyoruz" şeklinde konuştu.

2 HAFTA ŞİFRESİZ YAYINLANACAK

Ayrıca Kasapoğlu, Süper Lig'de gelecek 2 haftanın şifresiz olarak yayınlanacağını açıkladı.

FUTBOL DÜNYASININ DEV İSiMLERi CANLI YAYINDA BULUŞTU

‘Omuz Omuza’ dayanışma ve yardım kampanyasının startının verildiği program, Türk futbol tarihinin en geniş katılımlı organizasyonu oluyor. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig kulüplerinin başkanları, teknik direktörleri, futbolcular, hakemler, Ampute ve Kadın milli takımlarının yanı sıra depremden en fazla zarar gören futbol kulübü olan Hatayspor’dan teknik direktör Volkan Demirel, antrenörler Gökhan Zan, Ekrem Ekşioğlu, Gökhan Kağıtçıoğlu ve Osman Ateş de geceye katıldı. Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Yılmaz Vural da tarihi programın katılımcıları arasında yer alıyor.

BAŞKANLAR:

Mehmet Büyükekşi (TFF), Lale Orta (MHK), Ahmet Nur Çebi (Beşiktaş), Ali Koç (Fenerbahçe), Dursun Özbek (Galatasaray), Ahmet Ağaoğlu (Trabzonspor), Memik Yılmaz (Gaziantep), Göksel Gümüşdağ (Başakşehir), Fatih Özgökçen (Konyaspor), Mecnun Otyakmaz (Sivasspor), Nahid Ramazan Yamak (Giresunspor), Aziz Çetin (Antalyaspor), Tarık Aksar (Ümraniyespor), Hasan Çavuşoğlu (Alanyaspor), Fatih Saraç (Kasımpaşa), Ali Çamlı (Kayserispor), Süleyman Hurma (Karagümrük), Faruk Koca (Ankaragücü), Ecmel Sarıalioğlu (İstanbulspor).

TEKNiK DiREKTÖRLER:

Stefan Kuntz (A Milli Erkek Futbol Takımı), Necla Güngör Kırağası (A Milli Kadın Futbol Takımı), Şenol Güneş (Beşiktaş), Jorge Jesus (Fenerbahçe), Okan Buruk (Galatasaray), Abdullah Avcı (Trabzonspor), Volkan Demirel (Hatayspor), Erdal Güneş (Gaziantep), Recep Uçar (Ümraniye), Fatih Tekke (İstanbul), Rıza Çalımbay (Sivasspor), Vincenzo Montella (Adana Demirspor), Çağdaş Atan (Kayserispor), Andrea Pirlo (Karagümrük), Sedat Ağçay (Ankaragücü), Selçuk İnan (Kasımpaşa), Hakan Keleş (Giresunspor), Nuri Şahin (Antalyaspor), Emre Belözoğlu (Başakşehir).

ÖZEL KONUKLAR:

Fatih Terim, Mustafa Denizli, Ersun Yanal, Yılmaz Vural, Nihat Kahveci, Arda Turan. Ayrıca; Süper Lig futbolcuları, hakemler ve Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Saffet Akyüz.

FUTBOLCULAR:

Cenk Tosun, Alexandru Maxim, Atiba Hutchinson (Beşiktaş), Altay Bayındır, Arda Güler, Enner Valencia, Attila Szalai (Fenerbahçe), Fernando Muslera, Kerem Aktürkoğlu, Bafetimbi Gomis (Galatasaray), Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Bakasetas (Trabzon).

13 ÖZEL MAÇ YAPILACAK

Kampanya çerçevesinde 15 Haziran’a kadar Süper Lig takımları 13 özel maç yapacak. Geceden ve 15 Haziran’a kadar sürecek kampanya süresinde elde edilecek gelir deprem bölgesindeki vatandaşların geçici barınma (konteyner) ve kalıcı barınma (konut) ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılacak.