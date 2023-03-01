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Kylian Mbappe'den Türkiye'ye destek mesajı: "Çocuklar için çalışacağım"

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#Omuz Omuza#Deprem#Kylian Mbappe
Kylian Mbappeden Türkiyeye destek mesajı: Çocuklar için çalışacağım
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2023 21:01

PSG'nin Fransız yıldızı Kylian Mbappe, 'Omuz Omuza' kampanyasına destek olmak için canlı yayına bağlandı ve önemli mesajlar verdi.

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Fransız yıldız Kylian Mbappe, 'Omuz Omuza' kampanyası için canlı yayınlanan programa bağlandı ve Acun Ilıcalı ile konuştu.

Mbappe, canlı yayınlanan programa bağlanarak moderatörlük yapan Acun Ilıcalı'yla konuştu ve Türkiye'ye destek olacağını söyledi.

Yardım kampanyasının canlı yayınına bağlanan Kylian Mbappe, "Bu gerçekten büyük bir trajedi. Herhalde hayal gücümüzün yetmeyeceği kadar büyüktü. Türkiye'nin neler çektiğini tahmin edemiyorum. Bu projenin bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Elimdeki bütün imkanları çocuklara yardım etmek için kullanacağım. İlk olarak, tabii ki insanların, çocukların hayalleri çok önemli. Elimde olan tüm imkanları onlar için kullanacağım. Saha dışında yardımsever davranışlarda bulunmak için elimden geleni yapacağım. Birçok çocuğun gülüşünü yeniden kazandırabileceğimiz kanaatindeyim." diye konuştu.

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Fransız yıldız, canlı yayın sonrası sosyal medya hesabından Türkiye paylaşımı yaptı.

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#Omuz Omuza#Deprem#Kylian Mbappe

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