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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Zor günlerde acımızı hafifletecek tek yol birlik ve beraberliktir"

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#Omuz Omuza#Deprem#Gençlik Ve Spor Bakanı Kasapoğlu
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Zor günlerde acımızı hafifletecek tek yol birlik ve beraberliktir
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2023 20:27

Gençlik ve Spor Bakanlığı, TFF, Kulüpler Birliği Vakfı ve beİN Medya’nın ortaklaşa düzenlediği ‘Omuz Omuza’ dayanışma ve yardım kampanyası başladı. ‘Omuz Omuza’ dayanışma ve yardım kampanyası canlı yayınına telefonla bağlanan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

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Yüreğimizi yakan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketleri sonrası Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu ana paydaşlığında düzenlenen ‘Omuz Omuza’ dayanışma ve yardımlaşma kampanyası başladı.

Omuz Omuza’ dayanışma ve yardım kampanyası canlı yayınına telefonla bağlanan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, birlik ve beraberlik çağrısı yaparken önemli mesajlar verdi.

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BAKAN KASAPOĞLU: 'ZOR GÜNLERDEN GEÇİYORUZ'

Canlı yayına telefonla katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Zor günlerden geçiyoruz. Böyle günlerde acımızı hafifletecek tek yol ortak duygumuzu bir araya getirecek birlik ve beraberliktir. İlk günden itibaren aziz milletimizin bu birlikteliği gösterdiğini gördük. Peş peşe yaşanan depremler sonrası yaraları sarmak için kulüplerin bir arada mücadele etmesi mutluluk verici. İnşallah bu gece de aynı birlik ve beraberliği taçlandıracak bir gece olacak. Spor zor zamanlarda insanlara moral veren bir güç. Bu dönemde buna şahitlik ediyoruz. Arması, rengi farklı da olsa kulüplerin tarihe geçen bir dayanışma örneği sergilediğini görüyoruz" şeklinde konuştu.

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2 HAFTA ŞİFRESİZ YAYINLANACAK

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ayrıca Süper Lig'in bundan sonraki iki haftasının şifresiz yayınlanacağını açıkladı.

 

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#Omuz Omuza#Deprem#Gençlik Ve Spor Bakanı Kasapoğlu

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