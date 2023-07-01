Türk futbolcular kendi liglerine ve gole yabancı kaldı

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Süper Lig’de 2022-2023 sezonunda 19 takım 684 maç oynadı. Yerli oyuncular 238 kez gol atarken yabancı oyuncular ise 716 kez rakip fileleri sarstı. 684 maçın oynandığı sezonda toplam bin 3 gol kaydedildi. Galatasaray’ın şampiyonluğu ile biten 2022-2023 sezonunda 31 maçta forma giyen Fenerbahçe’nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia 29 kez rakip fileleri havalandırarak gol kralı unvanının sahibi oldu.



SON 10 SEZONDA YABANCI FUTBOLCULAR 6 BİN 597 GOL ATTI



Süper Lig’in son 10 sezonunda yabancı futbolcular, Süper Lig’e damga vurdu. 2012-13 sezonundan bu yana oynanan 7 bin 180 karşılaşmada toplamda 9 bin 917 gol kaydedildi. 2012-2013 sezonundan bu güne kadar Süper Lig’de yer alan yabancı futbolcular 6 bin 597 gol atarken, Türk futbolcular ise 3 bin 320 gole imza atabildiler.

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SON 11 SEZONDA 2 TÜRK FUTBOLCU GOL KRALI OLDU



A Milli Futbol Takımı’nda golcü sıkıntısının yaşandığı son dönemlerde Süper Lig kulüpleri son 10 sezonda sadece 2 kez yerli gol kralı çıkarabildi. Galatasaray’ın 2012-2013 sezonunda yaşadığı şampiyonlukta sarı-kırmızılı ekipte yer alan Antalya doğumlu Burak Yılmaz, 24 golle zirvede yer aldı. 2012-2013 sezonundan sonra sadece bir Türk futbolcu gol kralı olabildi. Trabzonspor’un şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda Fransa doğumlu olan Kasımpaşalı futbolcu Umut Bozok, 20 gol atarak gol kralı unvanının sahibi oldu. Süper Lig’de 10 sezonun 9’unda ise yabancı futbolcular gol krallığında zirvede yer aldı.



SÜPER LİG TARİHİNDE TÜRK VE YABANCI GOL KRALLARI



1959 yılında başlayan gol krallığı döneminde ilk gol kralı 11 golle Galatasaraylı Metin Oktay oldu. Son Türk gol kralı ise 2021-2022 sezonunda Kasımpaşa’da forma giyen ve 20 gol atan Fransa doğumlu olan Umut Bozok.



65 yıllık Süper Lig gol krallığı tarihinde 50 Türk ve 15 yabancı futbolcu gol kralı unvanının sahibi oldu. Söz konusu tarihten bu yana en çok Metin Oktay 6 kez gol kralı oldu. Metin Oktay’ı Samsunspor’da 2, Galatasaray’da 2 ve Fenerbahçe’de 1 kez olmak üzere 3 farklı takımda 5 kez gol krallığı yaşayan Tanju Çolak takip etti.



Türk spor tarihinin en ilginç gol krallığını ise 2018-2019 sezonunda 30 gol atan Mbaye Diagne yaşadı. Ligin ilk yarısında Kasımpaşa formasını giyen Diagne, devre arası Galatasaray’a transfer oldu. Senegalli futbolcu her iki takımda attığı gollerle sezonun gol kralı olarak Türk spor tarihe geçti. İlk yabancı gol kralığı ise 1983-1984 sezonunda 16 gol kaydeden Galatasaray’ın Yugoslav oyuncusu Tarık Hoçiç’den geldi.

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1984 YILINDAN SONRA ÜST ÜSTE 11 YIL YERLİ GOL KRALI



İlk yabancı gol kralı olan Tarık Hoçiç’in ardından Süper Lig’de Türk futbolcular, 11 yıl üst üste gol kralı olmayı başardı. 1995-1996 sezonunda Trabzonspor’da oynayan ve 27 gol atan Gürcistanlı Şota Arveladze’nin ardından 10 yıl daha süren Türk gol kralı saltanatına bir anda Süper Lig’de sayıları artan yabancı futbolcular son verdi.



2006-2007 sezonu 10 gol atan Fenerbahçeli Alex De Souza (Brezilya)



2008-2009 sezonu 20 gol atan Galatasaraylı Milan Baros (Çekya)



2009-2010 sezonu 21 gol atan Kayserisporlu Ariza Makukula (Portekiz)



2010-2011 sezonu 28 gol atan Fenerbahçeli Alex De Souza (Brezilya)



SON 10 SEZONDA 8 FARKLI ÜLKE 9 YABANCI GOL KRALI



Süper Lig’de son 10 sezonun 9 tanesinde gol krallığı yarışını yabancı futbolcular önde tamamladı. Ligin son 10 sezonunda Fas, Almanya, Fransa, Senegal, Norveç, Gabon ve Ekvador’dan 1, Brezilya’dan ise 2 oyuncu gol kralı oldu. Son 10 sezonda gol kralı olan yabancı oyuncular ve attığı gol sayıları şu şekilde;



2013-2014 sezonu 17 gol Aatıf Chahechouhe (Fas) Sivasspor.



2014-2015 sezonu 22 gol Fernandao (Brezilya) Bursaspor.



2015-2016 sezonu 26 gol Mario Gomez (Almanya) Beşiktaş.



2016-2017 sezonu 23 gol Vagner Love (Brezilya) Alanyaspor.



2017-2018 sezonu 29 gol Bafetimbi Gomis (Fransa) Galatasaray.



2018-2019 sezonu 30 gol Mbaye Diagne (Senegal) Kasımpaşa-Galatasaray.



2019-2020 sezonu 24 gol Alexander Sorloth (Norveç) Trabzonspor.



2020-2021 sezonu 22 gol Aaron Boupendza (Gabon) Hatayspor.



2022-2023 sezonu 29 gol Enner Valencia (Ekvador) Fenerbahçe.



SON 10 SEZONDA NELER OLDU



2012-2013 sezonunda Süper Lig’de 18 takım 612 maç oynadı. 34 maçta Galatasaray, 71 puan alarak şampiyon oldu. Bu sezonda toplam, 817 gol atıldı. Türk futbolcular 348, yabancı futbolcular ise 469 gol kaydetti.



2013-2014 sezonunda Süper Lig’de 18 takım 612 maç oynadı. 34 maçta Fenerbahçe, 74 puanla şampiyon oldu. Bu sezonda toplam, 809 gol atıldı. Türk futbolcular 353, yabancı futbolcular ise 456 gol attılar.



2014-2015 sezonunda Süper Lig’de 18 takım 612 maç oynadı. 34 maçta Galatasaray, 77 puan alarak şampiyon oldu. Bu sezonda toplam, 875 gol atıldı. Türk futbolcular 397, yabancı futbolcular ise 480 gol attılar.



2015-2016 sezonunda Süper Lig’de 18 takım 612 maç oynadı. 34 maçta Beşiktaş, 79 puan alarak şampiyon oldu. Bu sezonda toplam, 827 gol atıldı. Türk futbolcular 327, yabancı futbolcular ise 500 gol attılar.



2016-2017 sezonunda Süper Lig’de 18 takım 612 maç oynadı. 34 maçta Beşiktaş, 77 puan alarak şampiyon oldu. Bu sezonda toplam, 829 gol atıldı. Türk futbolcular 294, yabancı futbolcular ise 535 gol attılar.



2017-2018 sezonunda Süper Lig’de 18 takım 612 maç oynadı. 34 maçta Galatasaray, 75 puan alarak şampiyon oldu. Bu sezonda toplam, 907 gol atıldı. Türk futbolcular 276, yabancı futbolcular ise 631 gol attılar.



2018-2019 sezonunda Süper Lig’de 18 takım 612 maç oynadı. 34 maçta Galatasaray, 69 puan alarak şampiyon oldu. Bu sezonda toplam, 821 gol atıldı. Türk futbolcular 246, yabancı futbolcular ise 575 gol attılar.



2019-2020 sezonunda Süper Lig’de 18 takım 612 maç oynadı. 34 maçta Başakşehir, 69 puan alarak şampiyon oldu. Bu sezonda toplam, 875 gol atıldı. Türk futbolcular 248, Yabancı futbolcular ise 627 gol attılar.



2020-2021 sezonunda Süper Lig’de 21 takım 840 maç oynadı. 40 maçta Beşiktaş, 84 puan alarak şampiyon oldu. Bu sezonda toplam, bin 136 gol atıldı. Türk futbolcular 305, yabancı futbolcular ise 831 gol attılar.



2021-2022 sezonunda Süper Lig’de 20 takım 760 maç oynadı. 38 maçta Trabzonspor 81 puan alarak şampiyon oldu. Bu sezonda toplam, bin 66 gol atıldı. Türk futbolcular 288, yabancı futbolcular ise 777 gol attılar.



2022-2023 sezonunda Süper Lig’de 19 takım 684 maç oynadı. 36 maçta Galatasaray, 88 puan alarak şampiyon oldu. Bu sezonda toplam, bin 41 gol atıldı. Türk futbolcular 238, yabancı futbolcular ise 716 gol attılar.

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