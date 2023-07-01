Adana Demirspor transferde büyük oynuyor! Yeni hedef Edinson Cavani

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Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 4. sırada tamamlayarak Avrupa bileti alan Adana Demirspor, transferde de hız kesmiyor.

Estadio Deportivo'da yer alan habere göre; Adana Demirspor, Edinson Cavani için harekete geçti.

Haberde; Akdeniz ekibinin, Cavani'nin kardeşi olan ve aynı zamanda menajerliğini yapan Nando Guglielmone ile temas kurduğu belirtildi.

SEZON BAŞINDA VALENCIA'YA GİTTİ

Edinson Cavani, geride kalan sezonun yaz transfer döneminde Manchester United'dan, Valencia'ya transfer oldu. İspanyol temsilcisi bu transfer için 4 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

367 KEZ GOL SEVİNCİ YAŞADI

Edinson Cavani, kariyeri boyunca toplam 643 resmi maça çıktı. Uruguaylı yıldız söz konusu maçlarda 367 kez rakip fileleri sarsmayı başarırken, 74 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi.

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