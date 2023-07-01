Beşiktaş için flaş transfer iddiası! Hem Milot Rashica hem İrfan Can Kahveci...

Haberin Devamı

Ada’daki birçok haber sitesinde yer alan bilgiye göre Kara Kartal, 27 yaşındaki kanat oyuncusunu kiralık olarak renklerine bağlamak için çalışmalara başladı.

Rashica, geçen sezon Galatasaray’da 30 karşılaşmada görev alıp, 6 gol ve 7 asistlik performans ortaya koymuştu.

KAZANCI, İNGİLTERE'YE GİTTİ

Ada basınında Milot Rashica-Beşiktaş haberlerinin çıktığı dönemde Siyah-Beyazlılar’da da dün önemli bir hareketlilik yaşandı.

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, birkaç transfer görüşmesi yapmak için soluğu İngiltere’de aldı. Başarılı yöneticinin, görüşeceği isimler arasında Milot Rashica’nın kulübü Norwich’in de olduğu iddia ediliyor.

YENİ İDDİA İRFAN CAN

Siyah Beyazlılar, Türkiye Futbol Federasyonu’nun yeni sezonda da 8+3 yabancı kuralının geçerli olduğunu duyurması sonrası yerli isimler için de girişimlere başlamıştı. Bu bağlamda, Halil Dervişoğlu da gündeme gelmişti.

Haberin Devamı

Genç forvete ek olarak Süper Lig’den de isimlerle temas halinde olan Kara Kartal’ın, son olarak Fenerbahçe’nin tecrübeli ismi İrfan Can Kahveci’yi radarına eklediği iddia edildi.

27 yaşındaki kanat oyuncusu için Siyah-Beyazlı kulübe bir öneri geldiği ifade edildi. Konuyla ilgili olarak yeni haftada yeni gelişmelerin olması bekleniyor.

İRFAN CAN, 2 sene önce Başakşehir’den Fenerbahçe’ye 7 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.(Fanatik)