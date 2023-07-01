Fenerbahçe'den Wilfried Zaha'ya yeni teklif! Sponsor desteği...

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Wilfried Zaha, 2015’ten beri formasını giydiği Crystal Palace’tan bugün itibarıyla resmen ayrıldı ve boşa çıktı. İngiliz ekibi, takımın en önemli yıldızı olan tecrübeli oyuncudan halen vazgeçmiş değil. Bordo-Mavililer, 30 yaşındaki futbolcuya haftada 200 bin Pound kazanacağı tarihi bir sözleşme önerdi. Buna rağmen olumlu geri dönüş alamadı. İngiliz basınına göre Zaha’nın önceliği para değil, yeni bir macera yaşamak. Fildişili yıldız bu nedenle Suudi Arabistan’dan gelen astronomik teklifleri de geri çevirmişti.

Trabzonspor maçına davet etmişti

Tarih 18 Mayıs, yer Ülker Stadı... Fenerbahçe, Trabzonspor ile oynadığı ve 3-1 kazandığı maça Wilfried Zaha’nın abisi ve menajeri olan Herve Zaha’yı davet etmiş, yıldız hücum oyuncusu için teklif sunulmuştu. 30 yaşındaki oyuncu, Crystal Palace’ın yeni sözleşme teklifini kabul etmedi ve boşa çıktı.

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Yeniden görüşmeler başladı

Sarı-Lacivertliler ile Zaha arasındaki temas neredeyse tamamen bitti, Lazio devreye girdi. Ancak İtalyan devi de 30 yaşındaki oyuncuyla orta yolu bulamadı. Şu anda ciddi bir talibi bulunmayan Wilfried Zaha için Fenerbahçe’nin yeniden harekete geçtiği ve Harve Zaha ile görüşmelerin başladığı belirtildi.

Yeni bir teklif

Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe Yönetimi, Lazio’nun teklifini kabul etmese de bu takımla da görüşmeleri sürdüren Zaha için gözünü kararttı. Başta Selahattin Baki olmak üzere Sarı-Lacivertliler, deneyimli oyuncunun abisi ve menajeri olan Herve Zaha ile telefon trafiğini sıklaştırdı. 30 yaşındaki hücum oyuncusu için mali şartlar da sonuna kadar zorlanıyor. İddiaya göre yönetim, 6 milyon Euro imza parasının yanı sıra senelik 5 milyon Euro maaşa kadar çıktı. Bu rakamların bir bölümünün sponsorlar tarafından karşılanması için de çalışmalar sürüyor.