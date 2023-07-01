×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'den Wilfried Zaha'ya yeni teklif! Sponsor desteği...

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Fenerbahçe#Zaha
Fenerbahçeden Wilfried Zahaya yeni teklif Sponsor desteği...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2023 11:27

Fildişi Sahilli oyuncu, bugün itibarıyla resmen boşa çıktı. Wilfried Zaha, Crystal Palace’ın son yaptığı haftalık 200 bin Pound’luk tarihi teklife de olumlu yanıt vermedi. Fenerbahçe Yönetimi, Zaha’yı ikna etmek için abisi Herve’yle yapılan görüşmelerin sıklığını artırdı. Tüm imkanlar zorlanıyor.

Haberin Devamı

Wilfried Zaha, 2015’ten beri formasını giydiği Crystal Palace’tan bugün itibarıyla resmen ayrıldı ve boşa çıktı. İngiliz ekibi, takımın en önemli yıldızı olan tecrübeli oyuncudan halen vazgeçmiş değil. Bordo-Mavililer, 30 yaşındaki futbolcuya haftada 200 bin Pound kazanacağı tarihi bir sözleşme önerdi. Buna rağmen olumlu geri dönüş alamadı. İngiliz basınına göre Zaha’nın önceliği para değil, yeni bir macera yaşamak. Fildişili yıldız bu nedenle Suudi Arabistan’dan gelen astronomik teklifleri de geri çevirmişti.

Gözden KaçmasınArda Güler için flaş iddia: Barcelonanın Fenerbahçe teklifini reddettiArda Güler için flaş iddia: Barcelona'nın Fenerbahçe teklifini reddettiHaberi görüntüle

Trabzonspor maçına davet etmişti

Tarih 18 Mayıs, yer Ülker Stadı... Fenerbahçe, Trabzonspor ile oynadığı ve 3-1 kazandığı maça Wilfried Zaha’nın abisi ve menajeri olan Herve Zaha’yı davet etmiş, yıldız hücum oyuncusu için teklif sunulmuştu. 30 yaşındaki oyuncu, Crystal Palace’ın yeni sözleşme teklifini kabul etmedi ve boşa çıktı.

Haberin Devamı

Yeniden görüşmeler başladı

Sarı-Lacivertliler ile Zaha arasındaki temas neredeyse tamamen bitti, Lazio devreye girdi. Ancak İtalyan devi de 30 yaşındaki oyuncuyla orta yolu bulamadı. Şu anda ciddi bir talibi bulunmayan Wilfried Zaha için Fenerbahçe’nin yeniden harekete geçtiği ve Harve Zaha ile görüşmelerin başladığı belirtildi.

Yeni bir teklif

Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe Yönetimi, Lazio’nun teklifini kabul etmese de bu takımla da görüşmeleri sürdüren Zaha için gözünü kararttı. Başta Selahattin Baki olmak üzere Sarı-Lacivertliler, deneyimli oyuncunun abisi ve menajeri olan Herve Zaha ile telefon trafiğini sıklaştırdı. 30 yaşındaki hücum oyuncusu için mali şartlar da sonuna kadar zorlanıyor. İddiaya göre yönetim, 6 milyon Euro imza parasının yanı sıra senelik 5 milyon Euro maaşa kadar çıktı. Bu rakamların bir bölümünün sponsorlar tarafından karşılanması için de çalışmalar sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Fenerbahçe#Zaha

BAKMADAN GEÇME!

Hijyen şehrindeki eski evde yaşayan yaşlı kadının sırrı açığa çıktı, ortalık karıştı... Canavar mı kurban mı

'Hijyen şehri'ndeki eski evde yaşayan yaşlı kadının sırrı açığa çıktı, ortalık karıştı... Canavar mı kurban mı?

#Brezilya
Okyanusların derinliklerindeki gizem: Denizlerde kaç gemi batığı var

Okyanusların derinliklerindeki gizem: Denizlerde kaç gemi batığı var?

#Gemi Enkazı
Komşusuna kızan ringe davet ediyor: Perunun iyileşen yaraları Takanakuy Festivali

Komşusuna kızan ringe davet ediyor: Peru'nun iyileşen yaraları Takanakuy Festivali

#Peru