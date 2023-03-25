Türk bayrağı kadın voleybolcularla Avrupa’nın zirvesinde! Tarihte ilk kez üç takımla birden yarı final oynayacağız

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Türk kadınının gücünü ve yeteneklerini yıllardır dünyaya başarıyla gösteren voleybolcularımız tarih yazmaya devam ediyor. Fenerbahçe Opet, VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit’in Avrupa’nın 1 numaralı kupası CEV Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale kalması, bu kulüplerimizin Dörtlü Final’deki tek yabancı rakibi olan İtalyan takımı İgor Gorgonzola Novara’nın en skorer isminin milli sporcumuz Ebrar Karakurt olması, Türk voleybolunun ne kadar büyük yol kat ettiğini ortaya koydu.

Tarcan, Göllü, Eczacıbaşı Bayamlıoğlu, Yıldırım, Aydınlar

Takım sporları içinde ulu Tarcan, Göllü, Eczacıbaşı Bayamlıoğlu, Yıldırım, Aydınlar slararası alanda en çok başarı kazandığımız branşın kadın voleybolu olmasında, 1924’te liseler düzeyinden başlayarak bu sporda öncülük yapan Selim Sırrı Tarcan’ın yanı sıra Eczacıbaşı ailesi, unutulmaz yetiştirici ve antrenör Cengiz Göllü, VakıfBank, Güneş Sigorta, Voleybol Federasyonu eski başkanı Naci Bayamlıoğlu, Aziz Yıldırım, Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kulüplerinin büyük payları bulunuyor.

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Üstündağ: Voleybolda samimiyet şeffaflık ve dayanışma çok güçlü

Kadın voleybolunun ulaştığı noktanın sırrını Hürriyet’e anlatan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, şunları söyledi: “Türkiye voleybolu çok seviyor. Dünyanın en kaliteli ligine sahip olduğumuz için dünyanın en iyi oyuncuları bizim takımlarımızda oynamayı tercih ediyor. Bu büyüme ve başarı elbette tesadüf değil. Bu branşta samimiyet, şeffaflık, birlik-beraberlik-dayanışma hisleri çok güçlü. Federasyonun da, kulüplerin de hayalleri, hedefleri ve heyecanı çok diri.

Artık salonlara sığmıyoruz futbol stadında milli maç yapacağız

Tüm kararları paydaşlarımızla ortak alıyoruz. Elde edilen başarılar ve şifresiz yayınlar sayesinde Edirne’den Hakkari’ye kadar herkes voleybolsever oldu. Kadınlarda Polonya, Almanya, Çin ile oynadıımız maçlar izlenme rekorları kırdı. Artık salonlara sığmıyoruz. Yakında bir futbol sahasında milli maç oynayarak o stadı dolduracağız. En büyük hayalim Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonluğu yaşamak. Bu hayali başarmak için gereken temelimiz sağlam.

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Hiçbir branşta olmayan lisemiz yurdumuz ve Fabrika Voleybol var

Hiçbir branşta olmayan bir şekilde Voleybol lisemiz, yurdumuz, karşılıksız bursla okuttuğumuz çocuklarımız ve 33 ilde bu sporu sevdiren Fabrika Voleybol okullarımız var. Voleybolun gelişiminde şüphesiz çok sayıda Eczacıbaşı ailesi ve Mehmet Ali Aydınlar’ın büyük payı olduğu görüşündeyim. 1966’dan bugüne fedakarca büyük yatırım yapan Eczacıbaşı ailesi bu branşın kilometre taşıdır. 2007’de sponsor olduğu Fenerbahçe’nin başına Ze Roberto’yu getiren, Eda Erdem, Yekaterina Gamova, Katarzyna Skowronska ve Lioubov Sokolova gibi yıldız oyuncuları transfer eden Mehmet Ali Aydınlar’dır.”

Tarihte ilk kez üç takımla birden yarı final oynayacağız

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1960 yılından bu yana düzenlenen CEV Şampiyonlar Ligi’nde Türkiye, ilk kez 3 takımla birden yarı finalde mücadele edecek. Yarı finalin ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt’un formasını giydiği İtalya’nın İgor Gorgonzola Novara takımıyla karşılaşacak. Yarı finalin diğer eşleşmesinde ise Türk derbisi yaşanacak. Fenerbahçe Opet ile VakıfBank final için karşı karşıya gelecek. Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi maçlarının oynayacağı tarihler ve saatleri daha sonra açıklanacak.

VOLEYBOLDA KADIN TAKIMLARIMIZIN ŞAMPiYON OLDUĞU ULUSLARARASI TURNUVALAR

ŞAMPiYONLAR LiGi

· VakıfBank Güneş Sigorta 2011

· Fenerbahçe Universal 2012

· VakıfBank 2013

· Eczacıbaşı Vitra 2015

· VakıfBank 2017

· VakıfBank 2018

· VakıfBank 2022

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KULÜPLER DÜNYA ŞAMPiYONASI

· Fenerbahçe Acıbadem 2010

· VakıfBank 2013

· Eczacıbaşı Vitra 2015

· Eczacıbaşı Vitra 2016

· VakıfBank 2017

· VakıfBank 2018

· VakıfBank 2021

KUPA GALiPLERi

· Eczacıbaşı 1999

CEV

· Eczacıbaşı Dynavit 2022

TOP TEAMS

· Güneş Sigorta 2004

CHALLENGE

· Güneş Sigorta 2008

· Bursa BB 2015

· Bursa BB 2017

· Yeşilyurt 2021

BALKAN KUPASI

· Beşiktaş 2008

· Beşiktaş 2009

· Nilüfer Belediye 2011

· Beşiktaş 2013

· İlbank 2014

· Trabzon İdmanocağı 2015

· Çanakkale Belediye 2016

· İnegöl Belediye 2017

· Beşiktaş 2018

· THY 2019

· Aydın BB 2021

· PTT 2022

ERKEKLERDE DE HALKBANK YARI FiNALDE

Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi’nde de Halkbank, adını en iyi 4 takım arasına yazdırmayı başardı. Mavi beyazlı temsicimiz, yarı finalde Polonya’nın Jastrzebski Wegiel takımıyla karşılaşacak.

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2014’TE iKiNCi OLMUŞTU

Diğer yarı final maçında Polonya’dan Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle ile İtalya’nın Sir Sicoma Monini takımı mücadele edecek. Halkbank, 2014’teki yarı finalde yine Jastrzebski Wegiel ile karşılaşmış ve rakibini yenerek finale yükselmişti. Tarihinde ilk kez finale yükselen mavi beyazlılar, finalde Rus ekibi Belogorie Belgorod’a yenilerek ikinci olmuştu.

ERKEK TAKIMLARININ ŞAMPiYON OLDUĞU AVRUPA KUPALARI

CEV

· Halkbank............................2013

· Fenerbahçe Grundig........2014

CHALLENGE

· Arkas...................................2009

BALKAN KUPASI

· İstanbul BB........................2012

· Fenerbahçe Grundig........2013

· Maliye Milli Piyango ........2014

· Galatasaray HDI ...............2016

· Ziraat Bankası...................2018

· Tokat Bld. Plevne.............2019

· Halkbank............................2021

· Cizre Belediye...................2022