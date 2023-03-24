A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'dan EURO 2024 açıklaması ve kaleci sorusuna cevap!

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EURO 2024 Elemeleri ilk maçında Ermenistan ile kozlarını paylaşacak olan A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz ve Cengiz Ünder, düzenlenen basın toplantısında açıklamalar yaptı.

İşte Stefan Kuntz'un sözleri;

FIFA sıralamarına baktığınız zaman sorunun cevabı veriliyor. Biz yine de Almanya'ya gitmek istiyoruz.

3'LÜ SAVUNMA YORUMU

Oyun içinde belirli prensipler vardır. 3'lü de oynasak 4'lü de oynasak hedefimiz o prensipleri ayakta tutabilmek. Kadroya girecek oyuncular ve onların performans durumlarıyla ilgili de kararlar veriyoruz. 3'lü veya 4'lü oynamanın dışında oyuncularımızın anlık durumlarına göre hareket ediyoruz.

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TAKIM GENÇLEŞTİ

Pandemi öncesini düşünürsek Ermeni futboluna İspanyol tarzı futbol etki ediyordu. O süreçten sonra teknik direktör değişti, takım gençleşti, farklı oyuncular takıma katıldı. Eski analizlerimi kenara bırakabilirim ve böylelikle kendi takımıma odaklanıp yarınki maçı en iyi şekilde oynayabiliriz.

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KAYBETME SENARYOSUNU OYNAMIYORUM

Maçı kaybetme senaryosunu kafamda oynamıyorum. Elimizdeki tüm oyuncular oynayabilir şekilde. Tayyip ve Abdülkerim kadrodan çıkarıldı. Kalan oyuncuların sağlık durumunda problem yok.

KALECİ KARARI

En genç oyuncularla devam etmek istiyorsak Mert Günok'la oynayamayacağız. Şaka bir yana yarın sabah kalecilerimizle görüşüp kararımızızı onlara bildiririz. Sonrasında sizler de öğrenirsiniz kimin oynayacağını.

YOLCULUĞUN İLK ADIMINI ATIYORUZ

25 yaş ortalamasıyla da en genç takımlar arasında oluyoruz. Şu anda kadromuzda bulunan oyuncular ya en iyi düzeylerindeler ya da oraya varıyorlar. Bir devamlılık sağlayıp o şekilde devam etmemiz gerek. Yarın 8 adımlık bir yolculuğun ilk adımını atıyoruz. Bunu sahaya gerçekten yansıtmaları gerekiyor.

EN İYİ PERFORMANSI GÖSTERİYOR OLMALARI

Bizim için teknik direktör olarak en önemli konu oyuncularımızın kendi kulüplerinde en iyi performanslarını gösteriyor olmaları. Bu kamp öncesinde birçok oyuncumuzu bire bir ziyaret ettim. Hakan'ı örnek olarak verelim ama onun yanında 6-7 tane iyi durumda olan oyuncumuz var. Başımızdan geçen deprem olayları belki Inter'deyken onu yormuyor olabilir ama buraya gelince farklı yoruyordur. Atmosfer de yarınki kadar yoğun olmayabiliyor.

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BEKLENTİYİ YÜKSELTMEMEK LAZIM

Bir kulüp içinde Ramazan'da oruç tutan 2-3 kişi varken Milli Takım'da bu sayı çok yüksek olabiliyor. Kulüplerinde yüksek performans göstermelerinden ötürü buradaki moralleri de yüksek ama beklentiyi de yükseltmemek lazım.

BAZI OYUNCULARIN MORALLERİ İYİ DEĞİL

Bazı oyuncularımız da takımlarında süre alamıyorlar ve moralleri iyi değil ama buradaki aile ortamıyla daha olumlu bir duruma gelip kulüplerine geri dönebiliyorlar. İki yönlü bir durum var. Yarın 3 kişiyi kadroya alamayacağız. 2 kaleci oynamadığı için üzgün olacak. Avrupa kupasına gitmek istiyoruz diyorsak bu tarz durumları iyi idare etmemiz gerekiyor.

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CENGİZ ÜNDER: MİLLİ TAKIMDA OLMAK FARKLI BİR DUYGU

Milli takımda olmak her zaman farklı bir duygu benim için. Kendimi çok iyi hissediyorum milli takımda oynadığım zaman. Takımımızın durumu gayet iyi. Şu anda her şey yolunda. Amacımız yarın 3 puan almak ve Hırvatistan maçına en iyi şekilde hazırlanmak. Mkhitaryan, Roma'da oynarken iyi bir arkadaşımdı. Sürekli konuştuğum birisiydi. Onun burada olup olmaması bizi ilgilendirmiyor. Sadece kazanmak istiyoruz. Tek istediğim yarın kazanıp Türkiye'ye mutlu bir şekilde dönmek. Biz futbolcularız. Biz sadece işimizi yapmaya geldik buraya. Maçımızı oynayıp, ülkemize güzel bir şekilde dönmek istiyoruz. Takım arkadaşlarımla da sürekli konuşuyoruz. Son Avrupa Şampiyonası'ndan sonra bu turnuvanın bizim ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Günden güne daha iyi bir takım haline geliyoruz, tecrübeleniyoruz. Bu turnuvaya katılmayı çok istiyoruz. Hocamızla da sürekli bunu konuştuk, Almanya'da olmayı çok istiyoruz

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