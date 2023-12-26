Tümer Metin'den Sergen Yalçın'la ilgili çarpıcı iddia! Beşiktaş konuşulurken...

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Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay'ın ayrılığı sonrası yeni hoca arayı devam ederken yönetimin takımın başına getireceği teknik direktör merak edilmeye başlandı.

Beşiktaş'ın yabancı teknik direktör adayları arasında Filippo Inzaghi, Fabio Cannavaro, Slaven Bilic, Ruud van Nistelrooy, Frank de Boer, Jorge Sampaoli, Bruno Genesio, Stanislav Cherchesov gibi isimler yer alırken yerli hoca konusunda en önde gelen isim kulübün efsanesi Sergen Yalçın olmuştu...

FEYYAZ UÇAR SERGEN YALÇIN SORUSUNA CEVAP VERDİ AMA...

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Hatayspor karşısında alınan galibiyet sonrasında açıklamalarda bulundu.

Yeni teknik direktör konusunda konuşan Feyyaz Uçar, "Teknik Direktör konusunda görüşmeler yapıldı. En doğru kararı vermek istiyoruz. Vaktimiz de çok fazla değil. Kasımpaşa maçına yeni hocamızla çıkmak istiyoruz. Bu hafta içinde birkaç hocayla daha görüşeceğiz. Teknik Direktör adayları arasında Sergen Yalçın da var. İsim aslında söylememem gerekiyor ama Beşiktaş'ın çocuğu olunca insan dayanamıyor." dedi.

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Bu açıklamaya rağmen Beşiktaş'ın eski futbolcularından yorumcu Tümer Metin'in sözleri oldukça ilgi çekiciydi.

TÜMER METİN: SERGEN YALÇIN'A GELEN BİR ŞEY YOK, BENCE FEYYAZ AĞABEY GEÇİŞTİRDİ



Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, "Kasımpaşa maçına yeni teknik direktörümüzle çıkacağız" açıklamasını yaparken; Tivibu Spor'da konuşan Tümer Metin, Feyyaz Uçar'ın açıklamaları üzerinden "Sergen Yalçın Beşiktaş'a geri dönecek mi?" sorusunu yanıtladı.

Sergen Yalçın ile görüşme yaptığını ifade eden Tümer Metin, "Feyyaz Uçar adaylar arasında olduğunu söyledi ama Sergen Yalçın'a bu anlamda gelen bir şey yok. Bence geçiştirdi Feyyaz abi. Adaylar arasında Sergen Yalçın olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Sergen Yalçın konusunda fikrinin hala sabit olduğunu söyleyen Tümer Metin, "Bence Şenol Güneş'in ayrılığından sonra direkt gelmesi gerekiyordu, gelmek de istiyordu Sergen Yalçın. O dönemki sohbetimizde 'Hocam bu takım değil, sana zarar verebilir' demiştim. O da 'ben oynatırım bu takımı' demişti. Şimdi aynı fikirde değil." ifadelerini kullandı.

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İNGİLTERE'DEN YENİ İDDİA

Yayıncı kuruluş beIN Sports'un haberine göre; siyah-beyazlılarda hoca adayı ikiye düştü. Bu isimlerin Sergen Yalçın ile Bruno Genesio olduğu öne sürülürken İngiltere'den yeni bir iddia geldi.

"TEKLİFİ KABUL EDECEK"

İngiliz basınından The Mirror; Beşiktaş'ın 1.5 yıllık sözleşme teklifi yaptığı Ole Gunnar Solskjaer'in teklifi kabul etmeye yakın olduğunu yazdı.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİNİ DOĞRULAMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde konu hakkında NTV'ye konuşan Solskjaer, "Beşiktaş'a etkileyici teklif için teşekkür ederim. Kararımı henüz vermedim. Bana bir proje mi sunulacak yoksa kısa vadeli çözüm mü aranıyor? Ben proje kapsamında değerlendirme yaparım. Takımı ve sunulacak imkanları değerlendirip kararımı vereceğim." ifadelerini kullanmıştı.

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2 YILDIR TAKIM ÇALIŞTIRMIYOR

Kariyerinde Cardiff City, Molde ve Manchester United takımlarını çalıştıran Ole Gunnar Solskjaer, 21 Kasım 2021 yılından bu yana herhangi bir kulüpte görev almadı.