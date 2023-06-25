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2015 yılında Manisa Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yunus Emre Belediyespor altyapısında futbola başlayan Emrecan Bulut, 2021 yılında Karaköy Spor Futbol Kulübü’ne transfer oldu. Geçtiğimiz sezon Somaspor’a transfer olan ve profesyonel sözleşmeye imza atan Bulut, siyah-beyazlı ekipte çıktığı toplam 34 maçta 16 gol 1 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Somaspor’un profesyonel liglerde bir sezonda en çok gol atan oyuncusu olan 20 yaşındaki kanat oyuncusu, performansı başta olmak üzere transfer iddialarıyla ilgili düşüncelerini dile getirdi.

“HEM FABRİKADA ÇALIŞIYOR HEM DE FUTBOL OYNUYORDUM”

SORU-1) Futbola başlama hikayeni anlatır mısın? Futbola başlamanda hangi faktörler etkili oldu?

Futbolu çok seviyorum. Çocukluğumdan beri sokakta oynuyordum. Bir gün orta okuldaki arkadaşlarımın vesilesiyle bir takımın yaz futbol okuluna gitmiştim. O şekilde futbola başladım. Pandemiden önce oynadığım bir takım vardı fakat takımdaki ortamı sevmemiştim. Kampa gidip geri geliyordum. Değişik bir ortam vardı. Yaşım küçük olduğu için ayrıca çekingenlik de vardı. Araya pandemi girmişti. O dönem A takıma çıkmıştım. Pandemide yasaklar oldu ve ligler ertelendi. Pandemi sürecinde futbolu bırakmıştım. Bir nevi futbola küsmüştüm. Bayağı bir kilo alarak 90 kiloya ulaşmıştım. Yaşımdan dolayı da çalışıp para kazanmam gerekiyordu. 2019-2021 yılları arası benim için boş geçti. Ferdi isminde çok sevdiğim ve beni futbola geri döndüren bir hocam vardı. Aslında ben futbolu bırakmıştım, fabrikada çalışmaya başlamıştım. Bir gün Ferdi hocam yanıma gelerek, “Gel, neden böyle bir şey yapıyorsun? Ben bir takımın başına geçiyorum. Benim takıma gel, oyna. Oynadığın zaman neler olacak göreceksin” dedi. Ferdi hocam yeniden oynayayım diye çok ısrar etmişti. Hocamın teklifini kabul ettim. O zamanlar hem çalışıp hem de futbol oynamaya devam ettim. Karaköyspor’da sezon bitince beni Somaspor’a seçmelere gönderdi. Bana o süreçte epey destek oldular.

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AİLEM BANA, “HEDEFİN NEYSE ONUN PEŞİNDEN KOŞ” DEDİ

SORU-2) Geçen sezon yaz transfer döneminde Karaköyspor’dan Somaspor’a transfer olarak aynı zamanda ilk profesyonel sözleşmeye imza attın. Somaspor’daki ilk sezonunda 34 maçta 16 gol 1 asistlik performansınla dikkatleri üzerine çektin. İlk profesyonel sezonundaki bu başarıyı neye bağlıyorsun? Yaptığın çalışmaları anlatır mısın?

Somaspor’la açıkçası profesyonel sözleşme imzalamayı beklemiyordum. Sezon başında takımda kalacağımdan umutsuzdum. Sezona aslında kötü başlamıştım. İlk 4 maç benim için kötü geçmişti. Erokspor maçında oyuna sonradan girip gol atmıştım. Zaten özgüvenim o zaman yerine gelmişti. Antrenmanlarda fitness gibi ekstra çalışmalar yapıyorum. Bu konuda özgüven benim için çok önemliydi. Ailem bu süreçte maddi manevi sürekli yanımda oldu. Bana hep, “Hedefin neyse onun peşinden koş” dediler. O bakımdan çok şanslıyım.

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“SÜPER LİG’DEN GELEN TEKLİFLER ÇOK GURUR VERİCİ BİR OLAY”

SORU-3) Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ve Alanyaspor’un seni istediğine dair çıkan haberler Başkan Mustafa Aydın tarafından da doğrulandı. Gelen transfer teklifleriyle ilgili ne düşünüyorsun?

Daha önce dediğim gibi sezon başında kötü bir başlangıç yapmıştım. Somaspor’a gittiğimde şu kafadaydım: Acaba lig boyunca 10-15 maç oynayabilir miyim? Benim için sürpriz oldu. Transfer teklifleri çok gurur verici bir olay. Futbol oynamak küçüklüğümden beri hayalimdi. Bu hayal küçükken bana çok uzaktı ama o hayali şimdi kurabiliyorum. Süper Lig’e göre eksik noktalarımın olduğunu ama bunları geliştirmem gerektiğini biliyorum. Oraya gidersem elimden geleni yapıp kendimi geliştirmeye çalışacağım.

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“HIZIMI KULLANIP RAKİBİ GEÇMEYİ SEVİYORUM, TAKIMDA BANA ‘NWAKAEME’ DİYORLAR”

SORU-4) Somaspor’un bu seneki kadrosunda sol kanat bölgesinde görev aldın fakat forvet bölgesinde de oynayabiliyorsun. Oyun tarzın ve yeteneğinle ilgili neler söylemek istersin?

Ben altyapıdan beri aslında forvet oynuyordum. Somaspor’a gelmeden önce Karaköyspor’da sol kanat pozisyonunda oynuyordum. Ondan sonra sol kanatta oynamaya devam ettim. Genelde hızımdan yararlanıp, topu atarak rakibi geçmeyi seviyorum. Fiziğimi kullanmayı da seviyorum. Taraftarlarımız ve yönetici büyüklerim, çalımlarımı ona benzettiklerinden dolayı bana “Nwakaeme” diyorlardı. Her maçtan sonra bana bu isimle sesleniyorlardı.

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“KEREM AKTÜRKOĞLU VE VİNİCİUS JUNİOR’I BEĞENİYORUM”

SORU-5) Türk ve Dünya futbolundan örnek aldığın isimler var mı? Varsa eğer o futbolcuların hangi yönünü beğendiğini söyler misin?

Son vuruşları ve bitirici özellikleri üst düzeyde olan futbolcular olduğu için Kerem Aktürkoğlu ve Vinícius Júnior’ı beğeniyorum. Çok seri ve hızlı bir futbol oynuyorlar.

“KENDİMİ OYUN AÇISINDAN İTALYA LİGİ’NE DAHA YAKIN GÖRÜYORUM”

SORU-6) İleride Avrupa’da oynamak istediğin kendine fiziksel ve mantalite olarak yakın gördüğün bir lig var mı?

Kendimi oyun açısından İtalya Ligi’ne daha yakın görüyorum. Sert savunmaya dayalı ve ağır bir oyun oynandığı için burası çok hoşuma gidiyor.

SORU-7) Bir dönem TFF 3. Lig'de 24 Erzincanspor'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu, oradaki performansıyla dikkat çekmiş ve Galatasaray’ın yolunu tutmuştu. Şimdilerde Avrupa’nın önemli kulüplerinin radarında olan Kerem’in yaşadığı süreçlerin ilk basamağına adım atmak üzeresin. Neler hissediyorsun?

Asıl zorluk şimdi başlıyor. Kendimi göstermem gerekiyor. Önemli olan Süper Lig gibi gittiğin yerlerdeki performansın.

“AMATÖR LİGLERDE BİR SÜRÜ GÖZE ÇARPAN YETENEKLER VAR”

SORU-8) Ülkemiz futbolundaki altyapı sorunu ve özkaynak oyuncularının az olması yıllardır konuşuluyor. Önümüzde Kerem Aktürkoğlu ve senin gibi örnekler var. Kapasite ve potansiyel anlamında özellikle ülkemizdeki genç futbolcuların durumu hakkında ne düşünüyorsun?

Bence Kerem Aktürkoğlu gibi oyunculardan Anadolu’da bir sürü var. Ülke olarak altyapıdan çıkan oyunculara kötü bakıyoruz. Altyapıdan oyuncu çıkarırsın ama hemen onu eleştirirler. Konu oraya gelince insanlar, “Altyapıdan oyuncu çıkmıyor, gençlere bakılmıyor” diyorlar. 85 milyonluk nüfusumuzda yetenekli gençler hiç mi yok? Amatörde bile bir sürü yetenek var. Kulüpler amatörden kolay kolay oyuncu almaz. Bazı takımlar ego yapıp, “Ben amatörden oyuncu almam, oyuncu oynatmam” diyor. Ülkemizde bu çok yanlış bir şey bence. Somaspor bu konuda çok iyi mesela. Benimle beraber amatörden gelip göze çarpan bir sürü arkadaşım var.

“EN BÜYÜK HAYALİM BİR GÜN A MİLLİ TAKIM FORMASI GİYMEK”

SORU-9) Her Türk futbolcu bir gün A Milli Takım formasıyla oynamayı hayal eder. Senin bu yöndeki hayallerini anlatır mısın?

Geçen seneye kadar bunu düşünemiyordum fakat şimdi en büyük hayalim A Milli Takım forması giymek. Milli forma hep aklıma geliyor. Geçen gün Ümit Milli Takımımızın maçını takip ediyordum. Orada olmanın hayalini kurmuştum.

SOMASPOR BAŞKANI MUSTAFA AYDIN’IN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

Somaspor Kulüp Başkanı Mustafa Aydın, gösterdiği başarılı performansla Süper Lig ekiplerinin radarına giren oyuncusu Emrecan Bulut’un transfer süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“EMRECAN, NWAKAEME’NİN TÜRK VERSİYONU OLAN BİR FUTBOLCU”

Biz Karaköyspor’dan her sene oyuncu alıyoruz. Oraya futbol topu gibi çeşitli spor malzemeleri veriyoruz. Emrecan’dan önce de oyuncu almıştık. O oyuncular da güzel bir gelişim içerisinde. Önümüzdeki yıllarda isimlerini duyarsınız. Emrecan’ın değişik özellikleri olduğu için bu sene çok pik yaptı. Emrecan, daha önce Trabzonspor’da oynayan Anthony Nwakaeme’nin Türk versiyonu. Takımda 9 numarayı başka bir arkadaşı giydiği için ben ona Nwakaeme’nin ilk numarası olan 99 numarayı verdim. Nwakaeme’de ne görüyorsanız hepsi Emrecan’da var. Kuvvetli olduğu için topla beraber 4 kişinin arasına girip çıkabiliyor. Kenardan içeriye doğru girebiliyor ve topu saklayabiliyor. Şutları ve ayak içi vuruşları var. Ben ona Nwakaeme ismini taktığım için Emrecan’ı buralarda herkes bu isimle çağırıyor.

“EMRECAN’IN BEŞİKTAŞ’A TRANSFERİ KONUSUNDA İLERLEME SAĞLADIK”

Emrecan’a ciddi ilgisi olan takımlar vardı. Süper Lig’den iki kulüple görüştük ve onlara tekliflerimizi sunduk. Kulübün ve oyuncunun menfaatleri doğrultusunda hareket edeceğiz. Beşiktaş ve Alanyaspor’la görüştük. Emrecan’ın Beşiktaş’a transferi konusunda birtakım ilerlemeler kaydettik. Galatasaray’la görüşme gerçekleştirmedik.