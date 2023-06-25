Ricardo Quaresma'dan Beşiktaş'a mesaj: Şampiyonlukla kapamak istiyorum | Şenol Güneş ve Şampiyonlar Ligi iddiası

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Beşiktaş taraftarları yüreğiyle mücadele eden futbolcularını unutmaz. Birçok önemli kulüplerde oynayan futbolcular da siyah beyazlı formayı sırtlarına geçirdikten sonra Beşiktaş’ı, taraftarını ve stattaki muhteşem atmosferi unutamaz. Bunlardan biri de Barcelona, Porto, Inter, Chelsea gibi Avrupa’nın önemli kulüplerinde görev yapan Ricardo Quaresma. 2 farklı dönemde toplamda 6.5 sezon Beşiktaş forması giyen ve artık 39 yaşında olan Portekizli efsane, Hürriyet’e özel açıklamalarda bulundu.

HENÜZ BIRAKMAYA NİYETİM YOK

“Futbolu bırakmadım. Özel çalışarak hazırlanıyorum. Güçlüyüm. Kendime inanıyorum. Futbol yaşamımda kendimi iyi hissetmediğim an bırakırım.

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Ama niyetim yok. Çok çalışıyorum. Çünkü futbol çalışmayı gerektiren bir spor. Bunu yapan ayakta kalır. Hani derler ya ‘atlar ayakta ölür’. Ben ayaktayım ama ölmeyeceğim. Hedefim şampiyonluklar. Futbol oynamamın amacı şampiyonluktur. Futbolun en olgun dönemindeyim.

Türkiye’den ayrılsam da Beşiktaş taraftarları ile hala iletişim içindeyim. Sosyal medyada en çok Beşiktaşlılar ile görüşüyorum.

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GÜNEŞ İLE ÇALIŞMAK ÇOK KEYİFLİ

Şampiyonluk yaşadığımız teknik direktör Şenol Güneş çok önemli işler yapıyor. Onunla çalışmak çok keyifli. Çünkü hedefleri ve şampiyonluklara endekslenen yapısı var. Hocam isterse seve seve gelirim. Türkiye’den çok önemli ekiplerden teklifler aldım. Ben paradan çok söze inanırım. Ve benim ağzımdan çıkan söz de sonsuza kadar gider. Gelen tekliflere verdiğim yanıt ‘Beşiktaş’tan başka hiçbir takımda oynamam’ oldu. Ve o düşüncemde hâlâ ısrarcıyım.

BEŞİKTAŞ’IN KADROSU OLAĞANÜSTÜ

Yeni sezonda hedefleri olan şampiyonluk düşünen bir takımda yer almak istiyorum. Bu neden Beşiktaş olmasın. Benim için para değil değerler ve zaferler önemli, Türkiye Süper Ligi’ni izliyorum. Bu sezon tüm takımlar çok mücadele ettiler ve yoruldular. Türkiye’de bu sezon Galatasaray şampiyon oldu. İyi kadroları var ama Beşiktaş’ın kadrosu olağanüstü yeteneklere sahip. Futbolculuk dönemimi şampiyonlukla taçlandırmak istiyorum. Beşiktaş isterse koşa koşa gelirim.”

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KASIMPAŞA’YA GiTTiM AMA YÜREĞiM BEŞiKTAŞ’TA KALDI

2019-20 sezonu öncesi siyah beyazlı takıma veda ederek Kasımpaşa’ya transfer olan Ricardo Quaresma o dönemde yaşananlara da şu sözlerle açıklık getirdi: “Beşiktaş’tan ayrılmadım. Kasımpaşa’ya da eski yönetim yolladığı için gittim. Ama yüreğim her zaman Beşiktaş’ta kaldı.”

F.BAHÇE VE G.SARAY DERBiLERiNDE SAHADA OLABiLMEK iSTERDiM

Maçları yakından takip ettiğini belirten Ricardo Quaresma “Beşiktaş’ın geriden gelip kazandığı 4-2’lik Fenerbahçe derbisini de Vodafone Park’ta 1-0’lık skor dezavantajına rağmen Galatasaray’ı 3-1 mağlup ettiği dev maçı da izledim.

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O karşılaşmalarda sahada olabilmeyi isterdim. Çok heyecanlandım” dedi.

ABOUBAKAR-CENK GiBi iKiLi AVRUPA’DA AZ TAKIMDA VAR

Özellikle sezonun ikinci bölümüne damga vuran Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun’un performansına ve aralarındaki uyuma dikkat çeken Quaresma hem beraber oynama fırsatı da bulduğu iki futbolcuyla ilgili hem de takımda dikkat çeken oyuncularla ilgili olarak şu değerlendirmeleri yaptı:

BÖYLESiNi BULMAK ZOR

“Vincent Aboubakar-Cenk Tosun ikilisi... Sadece Türkiye değil Avrupa’da öylesine güçlü forvete sahip takım az. Beşiktaş bu ikiliden yana çok şanslı.

MERT’iN AYAĞI ELi GiBi

A Milli Takım’ın kalecisi Mert Günok ayağını eli gibi kullanıyor, istediği yere pasını atıyor.

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4 iSiM DE ÖNE ÇIKIYOR

Valentin Rosier, Rachid Ghezzal, Nathan Redmond, Gedson Fernandes mükemmel oynuyorlar. Diğer oyuncular da mücadele ediyorlar.

ARIZA VARSA NECiP ÇÖZER

Necip Uysal görev adamı. Nerede arıza varsa orada oynar. Kendisine çok iyi bakıyor ve çalışkan.

SALiH UÇAN ÇOK TEKNiK

Salih Uçan’ı izledim çok teknik bir futbolcu. Kısaca Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş’in sisteminde başarılı.”

GÜNEŞ SAHADA OLSA DEVLER LiGİ FiNALi DAHA HEYECANLI OLURDU

“Şampiyonlar Ligi’nde organizasyon muhteşem. UEFA mükemmelin üstünde bir şölen yaptı. Fakat Manchester City ile İnter arasında oynanan finalde sahada sergilenen futbol beni mutlu etmedi. İddia ediyorum, Şenol Güneş, Şampiyonlar Ligi’nde finalde olsaydı, Pep Guardiola ve Simone İnzaghi’nin oynattığı futbolun çok üstünde sistemle oynatırdı. Bence final maçına bu futbol yakışmadı. Ama şölen ve final adı muhteşemdi, Taraftarlar süperdi.

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AiLEM iSTANBUL’A AŞIK OĞLUM RiCKY iYi TÜRKÇE KONUŞUYOR

Ailem İstanbul’a aşık. İstanbul benim ikinci vatanım. Oğlum Ricky Türkçe’yi çok iyi konuşuyor ve Türkiye’deki arkadaşlarıyla sürekli telefonla sohbet ediyorlar.

Ricky şu anda Portekiz’de minikler takımında futbol oynuyor.”

Ricardo Quaresma’nın şu an 11 yaşındaki oğlu Ricky, Sporting Lizbon’un altyapısında forma giyiyor.

QUARESMA’NIN 22 KUPASI VAR

PORTEKiZ MiLLi TAKIMI

·Avrupa Şampiyonluğu Euro 2016

·U17 Avrupa Şampiyonluğu 2000

SPORTiNG LiZBON

·Portekiz Ligi 2001-02

·Portekiz Kupası 2002

·Portekiz Süper Kupa 2002

PORTO

·FIFA Kulüpler Dünya Kupası 2004

·UEFA Süper Kupa 2004

·Portekiz Ligi 2005-06, 2006-07, 2007-08

·Portekiz Kupası 2006

·Portekiz Süper Kupa 2004, 2006

INTER

·Şampiyonlar Ligi 2009-10

·Serie A 2008-09, 2009-10

·İtalya Kupası 2009-10

CHELSEA

·FA Cup 2009

BEŞiKTAŞ

·Süper Lig 2015-16, 2016-17

·Türkiye Kupası 2010-11

AL-AHLi

·BAE Başkanlık Kupası 2012-13