Ve muhteşem atlar Cumhuriyet’in 100. yılında Gazi'nin huzuruna çıkıyor

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Bu yıl Cumhuriyet'in 100. yıldönümü olması nedeniyle önemi bir kat daha artan büyük kupayı çim pistte 2 bin 400 metrelik mücadelenin sonunda kazanmak için 3 yaşlı 22 safkan İngiliz atı piste çıkacak. Safkanların yarış yaşamları boyunca sadece 1 kez koşabilecekleri bu büyük yarışı kazanma at sahibi, antrenör, seyis ve jokeylerin hayallerini süslüyor.

Uzun Kurban Bayramı tatilinin başlamasına rağmen yaklaşık 35-40 bin yarışseverin Veliefendi Hipodromunu doldurmasının beklendiği koşuda birinci olan at ve jokeyi 2023 yılının en başarılı ismi olarak ilan edilirken at sahibi, jokey ve safkan adını tarihe yazdırarak unutulmazlar arasına girecek.

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HEM BÜYÜK ONUR HEM SERVET

Kazanan atın sahibi büyük bir onur ve gururun yanı sıra at sahibi primiyle birlikte 5 milyon 750 bin liralık ikramiyeyi de kazanacak. Bu rakam kayıt paraları ve taksitlerle birlikte 7 milyon 848 bin lira olurken, kazanan atın sahibi o atın aynı zamanda yetiştiricisiyse toplam ikramiye 9 milyon 285 bine ulaşacak.

FAVORİLER

Büyük koşu öncesi önemli yarış otoriteleri en büyük favori olarak jokey Ayhan Kurşun'un bindiği Mehmet Emin Ekenler'in sahibi olduğu 10 numaralı Qualizto isimli atı gösterirlerken ikinci sırada Ayşegül Kurtel'in sahibi olduğu ve geçtiğimiz yıl gaziyi kazanan jokey Özcan Yıldırım'ın bindiği 7 numaralı Lord of Pelennor, üçüncü sırada ise İbrahim Aracı'nın sahibi olduğu Akın Sözen'in bindiği 8 numaralı Native Power, dördüncü sırada ise Atilla Serinel'in sahibi olduğu 21 yayındaki Mehmet Salih Çelik'in bindiği 6 numaralı Head Vorker'i favori olarak öne çıkartıyorlar.

BU DETAYLARI OKUMADAN YARIŞI İZEMEYİN:

- Büyük yarışı 14 tv kanalı, 3 internet üzerindin canlı yayın yapan portal, 4 radyo kanalı canlı verecek.

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-Gazi Koşus’nu 9 kez kazanan 88 yaşındaki eski jokey Mümin Çılgın rekoru elinde bulunduruyor. Faal jokeyler içinde ise Ahme Çelik 7 kez üst üste kupayı kazanarak büyük bir rekora imza atarken Halis Karataş da 6 kez kazanan bir başka önemli isim.

-Gazi Koşusu'nu ünlü yarış spikeri Yüksel Saymaz 4. kez anlatacak.

- At sahipleri arasında kupayı en fazla kazanma rekoru 13 birincilikle Eliyeşil ekürisine ait. Son yıllarda atak yapan Kurtel ekürisi ve Kahraman ekürileri de ikişer kez bu onuru yaşadı.

-Türk yarış atçılığının efsanesi, hayatı filmlere konu olan merhum Özdemir Atman’a ait Bold Pilot’un 1996 yılında 2.26.22 ile kırdığı Gazi rekoru zirvedeki yerini koruyor.

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-Selim Kaya’nın sahibi olduğu 16 numaralı Urfa Aslanı isimli ata, babası Mehmet Kaya binecek

-Son yirmi yılda atların yarışa başladığı start numaralarının uğuru en çok konuşulan konu. 20 yılda beş kez birinci çıkartan 6 numaralı starttan bugün Raks Star isimli at üç kez birinci çıkartan beş numaralı starttan ise Qualizto yarışa başlayacak.

-Bugün 21 yaşındaki Muhammet Mir Bilgin, Erhan Aktug, Nizamettin Demir ilk kez Gazi'de at binme heyecanını yaşarken 21 yaşındaki Mehmet Salih Çelik ikinci, 22 yayındaki Mertcan Çelik üçüncü, 20 yaşındaki Vedat Abiş ve 20 yaşındaki Görkem Özçelik ikinci kez bu onuru yaşayacaklar.

-Bugün at binecek jokeyler içinde Halis Karataş 6, Sadettin Boyraz 2,Gökhan Kocakaya 1, Özcan Yıldırım da 1 kez kazanırken 18 jokey bir ilki başarmaya çalışacak..

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-Bugünkü Gazi koşusunda dişi tayları Chaika, Çakalın Kızı, General Brıella, Horror, Moonlight Fairy temsil edecek. Geçen yılki Gazi koşusunu da Secret Power isimli dişi at kazanmıştı.

-Otoriteler Gazi koşusunda Qualizto, Lord of Pelennor, Native Power ve Head Vorker'i favori olarak öne çıkartıyorlar.

-Geçen yıl Gazi Koşusu şampiyonu Seçret Power'in babası olan Vefa İbrahim Ararcı'nın sahibi olduğu ünlü aygır Native Khan'nın yıl da yavruları Anadolu Koparan, Bright Fıre ve Native Power şampiyonluk kovalayacak.

-Gazi Koşusu’nda yarışacak jokeylerin Padok’ta son taktikleri aldıktan sonra at binmelerini emreden çanı eski jokeylerden Aykut Arıcı çalacak.

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BÜYÜK ŞAMPİYON CEZALI:

Adana'da kendisi gibi jokey olan İsa Akyavuz'la kavga ettiği için Yüksek Komserler Kurulu tarafından 4 ay yarışlardan men cezası alan ünlü şampiyon jokey Ahmet Çelik bugün büyük koşuda at binemeyecek. Gazi Koşusu'nu 7 kez üst üste kazanarak kırılması zor bir rekorun sahibi olan şampiyonun at binmemesi hayranlarını oldukça üzdü.