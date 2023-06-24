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Sergio Busquets, Inter Miami'ye imza attı! Messi ile buluştular

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#Transfer#Messi#Busquets
Sergio Busquets, Inter Miamiye imza attı Messi ile buluştular
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2023 12:22

Barcelona'dan ayrılan İspanyol orta saha Sergio Busquets, Messi'nin de formasını giyeceği Inter Miami'ye transfer oldu.

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Barcelona'dan ayrılan Sergio Busquets'in yeni adresi ABD oldu.

MLS ekiplerinden Inter Miami, Lionel Messi'nin ardından Sergio Busquets'i de kadrosuna kattığını duyurdu.

Katalan ekibinde 724 resmi maça çıkan Sergio Busquets, söz konusu maçlarda 18 kez rakip fileleri sarsmayı başardı. İspanyol futbolcu bunun yanında takım arkadaşlarına da 45 kez gol pası verdi.

Busquets, kariyerinde sadece Barcelona forması giymişti.

MESSI İLE BULUŞTULAR

Inter Miami, geçtiğimiz günlerde PSG'den Lionel Messi'yi kadrosuna katmıştı. Bir dönem Barcelona forması giyen iki tecrübeli futbolcu, tekrar aynı takımda buluştular.

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