Fenerbahçe'nin istediği 'Yeni Arda Güler' için açıklama: 'Efe Konuşkan yüzde 90...'

Haberin Devamı

Inter’den yıldız golcü Edin Dzeko’yu transfer ederek yeni sezon için Süper Lig şampiyonluğuna odaklanan Fenerbahçe, Arda Güler gibi genç yıldız adaylarını kadrosuna katıp geleceğin kadrosunu oluşturmak için çalışmalara devam ediyor.

Sarı lacivertli ekip, TFF 2.Lig ekibi Bucaspor 1928’in altyapısında forma giyen 15 yaşındaki orta saha Efe Konuşkan’ın transferini büyük oranda bitirirken, Sportif Direktör Nihat Yılmaz, genç futbolcunun transfer süreci başta olmak üzere performansı ve potansiyeliyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“BAŞKAN ALİ KOÇ YAKINDAN İLGİLENİYOR, EFE YÜZDE 90 FENERBAHÇE’DE OYNAYACAK”

Akademi ligleri bittikten sonra 4 büyükler başta olmak üzere Süper Lig’deki kulüp başkanlarının neredeyse çoğu başkanımız Cihan Aktaş’ı arayarak Efe’yi istediklerini dile getirdiler. Bu süreçte özellikle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç birkaç defa aradı ve daha önceden Fenerbahçe’ye gönderdiğimiz Barış Sungur transferinde olduğu gibi bizzat kendisinin bu transferle ilgilenmek istediğini belirtti. Efe’nin yüzde 90 Fenerbahçe’de olduğunu söyleyebiliriz.

Haberin Devamı

“Efe Konuşkan, İZLEDİĞİNİZ ZAMAN KEYİF ALABİLECEĞİNİZ BİR FUTBOLCU”

Efe, Türkiye’de heyecan uyandıracak, izlediğiniz zaman keyif alabileceğiniz bir oyuncu. Efe’yi isteyen takımlar, oyuncumuzun en az 30 maçını takip ettiler. Bu durumda bizim akademimizin ne kadar güçlü olduğunu ve bütün takımların ilgi odağı haline geldiğini görmek bizi sevindiriyor. Akademi hocalarımızın hepsi bütün oyunculara çok ilgi gösteriyor.

“EFE’Yİ, OYUN TARZI VE FİZİK KALİTESİ OLARAK RİVALDO’YA BENZETEBİLİRİZ”

Arda Güler şu an inanılmayacak derecede dünyanın dikkatini çekiyor. Arda’da o özgüven ve rahatlık olduğu için maçı çözebiliyor. Efe’nin bunu göstermesi için biraz zamana ihtiyacı var. Gideceği takımda eğitimine devam etmesi gerekiyor. 1-2 yıllık süreçten sonra Türkiye’den çok farklı bir oyuncu çıkacak. Efe, topu ayağına aldığı anda her an her şeyi yapabilecek bir oyuncu. Fizik kalitesi olarak çok ince duruyor ama kolay kolay hiçbir ikili mücadeleyi kaybetmiyor. Efe’yi oyun tarzı olarak Rivaldo’ya benzetebiliriz.

Haberin Devamı

“TRABZONSPOR YETKİLİLERİ, STOPER MERT TOROS İÇİN DEVREDE”

Bu transfer haricinde Trabzonspor yöneticisi Serkan Bey, stoper bölgesinde oynayan oyuncumuz Mert Toros için aradı ve oyuncumuzu istedi. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ve yönetici Metin Korkmaz, forvet oyuncumuz Ozan Demirbağ’ı istedi. Bu üç oyuncumuz da farklı yetenekleri ve özellikleri olan oyuncular. Bucaspor Akademisi’nin izlendiğinde farklı oyuncuların olduğunu herkesin bilmesini isteriz. Akademimizden şu an hiç kimsenin bilmediği birkaç oyuncumuz daha geliyor.