Trabzonspor'dan büyük başarı! Avrupa'nın 5 büyük liginde tek takım...

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Trabzon'da oynanan maçta Gaziantep FK'yı 3-0'lık net skorla yenerek en yakın rakibi Hatayspor'un 7 puan önünde zirvede yer alan bordo mavililer büyük bir başarıya imza attı.

Abdullah Avcı yönetiminde yenilgiyi unutan Trabzonspor, Milan ve Napoli'nin de kaybetmesiyle Avrupa'nın 5 büyük liginde (İngiltere, İtalya, İspanya, Almanya, Fransa) yenilgi yüzü görmeyen tek takım unvanının sahibi oldu.

Bu sezon ligde oynadığı 13 maçta 10 galibiyet ve 3 beraberlik alarak Süper Lig'de zirvede yer alan Trabzonspor, mağlubiyet nedir unuttu.

25 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde ligdeki yenilmezlik serisini 25 maça çıkardı.

Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 25 lig maçında yenilmedi. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 14 galibiyet,11 beraberlik elde etti.

DEPLASMANDA YENİLGİSİ YOK

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Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanda hiç mağlubiyet yaşamadı.

Bordo-mavililer, dış sahada oynadığı 23 maçta 14 galibiyet, 9 beraberlik elde ederek rakip sahalarda hiç 3 puan bırakmadı.

TARAFTARLAR, SOYUNMA ODASINA GİDEN TAKIMI SAHAYA DÖNDÜRDÜ

Trabzonspor taraftarı, maçın bitiminin ardından soyunma odasına giden takımı, tezahüratlarla sahaya döndürdü.

Bordo-mavili taraftarlar, "Şampiyon Trabzonspor" diye bağırarak takımlarına sevgi gösterilerinde bulunurken Abdülkadir Ömür, orta alana toplanan oyuncularla birlikte üçlü çektirdi.