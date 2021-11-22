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Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması! "Devre arasında..."

#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Gaziantep Fk
Abdullah Avcıdan transfer açıklaması Devre arasında...

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Gaziantep FK maçı ardından değerlendirmelerde bulundu.

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 Avcı, henüz bir şey kazanmadıklarının altını çizerek "Marek ve Bakasetas'ın olmadığı ilk maçımızı oynadık. İlk 15 dakikada iyi başlayamadık. Pas opsiyonlarında iyi değildik. Oyun bazen iyi olmaz ama bireysel performanslarla maça dönebilirsin. Şampiyon olan takımlarda bu çok önemlidir. Taraftarımız bizi sevmeye ve bizimle olmaya devam etsin. Henüz hiçbir şey kazanmadık. Sadece 3 puan ve bir galibiyet aldık. Hafta hafta devam edeceğiz." dedi.

Transfer yapılıp yapılmayacağı sorusuna da yanıt veren Abdullah Avcı, "Devre arasında transfer düşünüyoruz, çalışıyoruz" diye konuştu.

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#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Gaziantep Fk

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