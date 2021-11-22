Trabzonspor 3-0 Gaziantep FK (Maçın özeti ve golleri)

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Beşiktaş ve Galatasaray'ın mağlup olduğu haftada puan farkını açmak için sahaya çıkan Trabzonspor, ilk yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Maçın 19. dakikasında gol perdesini açan Trabzonspor, 19. dakikada Abdülkadir Ömür'in güzel golüyle skoru 1-0 yaptı.

İlk yarının son anlarında 42. dakikada Djaniny ve 45. dakikada Cornelius'la 2 gol daha bulan bordo mavililer soyunma odasına 3-0 önde girdi.

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Müsabakanın ikinci yarısında konuk ekip Gaziantep FK oyun üstünlüğünü eline alırken tam 3 topu direkten dönse de aradığı golü bir türlü bulamadı.

YENİLMEZLİK 25 MAÇA ÇIKTI

Kalan bölümde başka gol sesi çıkmazken sahadan galibiyetle ayrılan bordo mavililer yenilmezlik serisini 25 maça çıkardı.

Bordo-mavililer, Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 25 maçta yenilmedi.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 14 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.

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3 BÜYÜKLERE FARK

33 puanla en yakın rakibi Hatayspor'un 7 puan önünde lider durumda bulunan Trabzonspor; Fenerbahçe'ye 10, Galatasaray'a 12 ve Beşiktaş'a 13 puan fark atarak zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

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MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR:

10. dakikada konuk takımın sol taraftan kullandığı köşe atışında, iyi yükselen Ertuğrul Ersoy'un kafa vuruşunda, Edgar çizgi önünde topu kafayla çıkardı.

14. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza alanına giren Djaniny'in şutunda, savunmaya çarpan top az farkla kornere gitti.

19. dakikada Trabzonspor golü buldu. Abdülkadir Ömür, sağ taraftan taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest atışta orta-şut karışımı bir vuruş yaptı. Direkt kaleye yönelen meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 1-0

42. dakikada bordo-mavili ekip, farkı 2'ye çıkardı. Nwakaeme'nin pasında savunmanın arkasına sarkan ve topla buluşan Djaniny, kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti. Meşin yuvarlak, filelere gitti: 2-0

45. dakikada Trabzonspor, skoru 3-0'a taşıdı. Ev sahibi ekibin ani gelişen atağında, Djaniny'in pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Cornelius, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, bordo-mavili takımın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.