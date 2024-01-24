Trabzonspor'da 3'lü transfer harekatı! Hedefteki isimleri biri Emre Akbaba

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Anastasios Bakasetas’ı 1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığı Panathinaikos’a gönderen Trabzonspor bu oyuncunun yerini doldurmak için çalışmalara başlarken, gözünü Adana Demirspor’da forma giyen Emre Akbaba’ya dikti. Nitekim lacivert mavililerin başkanı Murat Sancak da oyuncuya Trabzonspor, Ankaragücü ve Pendikspor’un talip olduğunu dile getirdi. Sancak X hesabından yaptığı açıklamada oyuncunun sözleşmesinin sezon sonu bittiğini hatırlatarak milli oyuncuyu ara transferde göndermeye sıcak bakmadığına işaret etti.

PAZARLIK SÜRÜYOR

Larsen'in ayrılığı ve Mehmet Can Aydın’ın bekleneni veremesi nedeniyle sağ bek için de arayışlara giren Karadeniz ekibi Danimarka’nın Silkeborg Takımında forma giyen Oliver Sonne ve Belçika’da St. Truiden’de oynayan Japon Daiki Hashioka’yı takibe aldı. İlk tercih olan 23 yaşındaki Sonne için kulübüyle pazarlıkların sürdüğü dile getirildi.

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HAYALiM M.CiTY VE REAL MADRiD

Trabzonspor’un başarılı orta saha oyuncusu Batista Mendy, “Bu sezon kulübümle Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanmak öncelikli hedefim ve tamamen bunu düşünüyorum” dedi. Kulüp dergisine konuşan yıldız oyuncu, “Gelecek yıllarda rüyamı gerçekleştirerek dünyanın en büyük kulüplerinde oynamak istiyorum. Bunlar Manchester City ve Real Madrid” açıklamasını yaptı.