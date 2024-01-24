Beşiktaş'ta Feyyaz Uçar'dan salvolar: Hakem bizim takımımıza gol attı | Karaoğlan ikna olmuyor penaltı olduğuna

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor ile golsüz berabere kalırken hakem Atilla Karaoğlan'ın kararları tartışma yarattı.

Tüpraş Park'ta oynanan maçta iki tartışmalı penaltı pozisyonu yaşanırken hem Beşiktaş cephesi hem de Adana Demirspor cephesinden tepkiler yükseldi.

Beşiktaş, Milot Rashica'nın yerde kaldığı pozisyonda penaltı beklerken Akdeniz ekibi ise Motez Nourani yerde kaldığı pozisyon sonrası penaltı bekledi.

Maçın ardından Beşiktaş ve Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sosyal medya paylaşımlarıyla penaltı eleştirisinde bulundu.

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, karşılaşmanın ardından hem hakem kararları hem de transfer çalışmalarına ilişkin açıklamalar yaptı.

"ATİLLA KARAOĞLAN İKNA OLMUYOR PENALTI OLDUĞUNA"

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Hakem kararlarını eleştiren Feyyaz Uçar, "Bizim kültürümüzde bu var. Biz sabırlıyızdır. Ama sabrımızın taştığı zamanlar da oluyor. Bugün onlardan biri. Benim futbolculuğumda hakem bizim takımımıza gol attı. Şerefli ikinciliklerimiz vardı, olabilir dedik ama hiçbir şey değişmiyor. Geçen hafta Rebic'in ayağına basılıyor. Kırmızı olması lazım. Bugün penaltı pozisyonu var. Atilla Karaoğlan ikna olmuyor penaltı olduğuna." dedi.

HAKEM İSTATİSTİKÇİSİ

Hakem istatistiklerini tutan bir görevli alacaklarını kaydeden Uçar, "Bu hafta kulüpten hakem istatistikçisi talebim olacak. Bu kişi eski bir hakem olacak. Bu arkadaş bize istatistikleri hazırlayacak. Biz de bu istatistikleri paylaşacağız. Aslında bunu sizin haberiniz olmadan yapan bir sürü takım var. Biz şeffaf olacağız dedik, bunları medyayla paylaşacağız." diye konuştu.

"BİZİM TESPİT ETTİĞİMİZ 2-3 MEVKİ VAR"

Transfere ilişkin konuşan Feyyaz Uçar, "Rakibin 10 kişi kalması ve buna rağmen gol gelmemesi üzücü bir durum. Transferle ilgili sıcak temas yapıldı iki oyuncuyla. Bizim tespit ettiğimiz 2-3 mevki var. Stoper ve ön libero öncelik olarak araştırdık. Ülkemizden bir stoper, ön libero olarak yabancı transferine yöneldik. Hiç kolay olmuyor bu işler. Önümüzdeki sezon bizi şampiyonluğa götürecek iki isimle büyük yol katettik. Cenk Tosun'la sözleşme görüşmeleri yapıldı. Hocanın isteği doğrultusunda hocamız o isimleri görmek istiyorsa mutlaka sözleşmeleri yenilenecek." ifadelerini kullandı.

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"TARAFTARIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUM"

Gelecek sezon için ellerinden geleni yaptıklarını kaydeden Feyyaz Uçar, "Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Emin olsunlar elimizden geleni yapıyoruz. Önümüzdeki sezon eski günlerdeki gibi şampiyonluğa oynayan bir Beşiktaş seyredecek taraftarımız." dedi.