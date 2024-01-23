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Beşiktaş'ta Fernando Santos: Bu süreci yönetmek kolay değil

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#Beşiktaş#Adana Demirspor#Süper Lig
Beşiktaşta Fernando Santos: Bu süreci yönetmek kolay değil
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2024 22:57

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor ile golsüz berabere kalan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Fernando Santos açıklamalar yaptı.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Adana Demirspor beraberliğinin ardından açıklamalarda bulundu.

Maçta pozisyonlara girdiklerini ancak değerlendiremediklerini söyleyen Santos, "Aslında burada biraz futbolun doğası. 3-0 ve 4-0 kazandığımız maçlarda son 2 maça göre daha az fırsat yakaladık. Son 2 maçta daha fazla fırsat yakaladık. Geçen maç defansif olarak kötüydük. Bu maçta fırsatları değerlendiremedik. Futbolda bu var. Aslında bugün oyunu kontrol ettik. Maçın hakimi bizdik. Çok fazla fırsat yakaladık ama bir türlü golü bulamadık. Defansif anlamda iyiydik. Oyuncularım çok denediler ama bir türlü gol olmadı. Rakibimiz kalemize çok gelemedi. Denedik olmadı. Çalışmak zorundayız. Çalışarak daha iyi olmak için elimizden geleni yapmalıyız" dedi.

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"15 GÜNDE 5 MAÇ OYNADILAR"

Takımda yorgunluklar olduğunu kaydeden Portekizli teknik adam, "Geçen haftaya göre çok ilerleme kaydettik. Geçen maça göre çok daha iyi oynadık. Bazı oyuncuların yorgunluğunu da görüyorum. Svensson çıkmak zorunda kaldı. Semih, çok uzun süredir oynuyor. 15 günde 5 maç oynadılar neredeyse. Bu yorgunluk yaratabiliyor. 15-16 oyuncuyla bu süreci yönetmek kolay değil. Kendimizi toparlayıp pazar günkü maçımıza hazırlanacağız. Rakibimiz de 10 kişi iyi kapandı. Defansif olarak iyiydik. Bazen şansın da yanınızda olması gerekiyor." diye konuştu.

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#Beşiktaş#Adana Demirspor#Süper Lig

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