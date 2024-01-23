Beşiktaş'ta protesto depremi! Siyah beyazlı taraftarlardan Hasan Arat yönetimine şok tepki

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor ile golsüz berabere kalırken hem maç içinde hem maç sonunda siyah beyazlı taraftarların protestosu vardı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, maçın son anlarına doğru yönetimi protesto ederken "Hasan Arat transferler nerede?" şeklinde tezahürat yaptı.

OYUNCULAR DA TEPKİ GÖRDÜ

Öte yandan Beşiktaşlı taraftarlar, maçın bitiş düdüğü sonrası kendi oyuncularına da tepki gösterdi. Siyah beyazlı taraftarlar, Beşiktaşlı oyuncuların aleyhine küfürlü tezahürat yaptı.

ISLIKLARLA OYUNDAN ÇIKTI

Beşiktaş'ın Adana Demirspor ile karşılaştığı maçta dikkat çeken bir an yaşandı.

Beşiktaş'ta maçı ilk 11'de başlayan Tayfur Bingöl, 61. dakikada Rachid Ghezzal'e bırakırken ıslıkla protesto edildi.

Beşiktaşlı taraftarlar, oyundan çıktığı sırada Tayfur Bingöl'ü ıslıkladı.