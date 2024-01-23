Beşiktaş - Adana Demirspor maçında tartışma yaratan kararlar! Beşiktaş ve Murat Sancak'tan penaltı tepkisi...

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor'u ağırlarken hakem Atilla Karaoğlan'ın kararları iki takımın da tepkisini çekti.

Orta saha mücadelesi şeklinde geçen maç, fauller nedeniyle sık sık dururken iki takımın penaltı beklediği pozisyonlar ve Adana Demirspor'un 10 kişi kaldığı kırmızı kart pozisyonu sonrası hakem kararları tepki çekti.

BEŞİKTAŞ'TA 3 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda 4-0 kaybedilen Pendikspor maçının 11'inde 3 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç ve Umut Meraş’ın yerine Svesson, Necip Uysal ve Emrecan Terzi’yi 11’de görevlendirdi.

Kaleyi Mert Günok'a teslim eden Santos, savunma hattını Svensson, Necip Uysal, Zaynutdivov ve Emrecan Terzi’den oluşturdu. Orta alanda Demir Ege Tıknaz, Tayfur Bingöl ve Gedson Fernandes'i görevlendiren tecrübeli teknik adam; sağ kanatta Rashica, sol kanatta ise Semih Kılıçsoy'a forma verdi. Fernando Santos'un gol yollarındaki tercihi ise Cenk Tosun oldu.

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NECİP UYSAL 11’E DÖNDÜ

Siyah-beyazlı ekipte 4-0’lık Pendikspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Fernando Santos savunma hattında değişiklikler yaptı. Tecrübeli teknik adam sağ bek Onur Bulut’un yerine yeni transfer Jonas Svesson’a, stoperde ise Tayyip Talha Sanuç’un yerine ise Necip Uysal’ı görevlendirdi.

SVESSON İLK KEZ 11’DE, ESKİ TAKIMINA İLK KEZ RAKİP

Beşiktaş’ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Jonas Svensson, siyah-beyazlı formayla ilk kez, ilk 11’de görev yaptı. Ligde oynanan Fatih Karagümrük ve Pendikspor maçlarında görev almayan, kupadaki Eyüpspor mücadelesinde ise oyuna sonradan dahil olan tecrübeli sağ bek, siyah-beyazlı formayla ilk 11’de ilk kez sahaya çıktı. Tecrübeli oyuncu ayrıca eski takımı Adana Demirspor’a da ilk kez rakip oldu.

UMUT MERAŞ SAKATLIĞI NEDENİYLE SON ANDA KADRODAN ÇIKARTILDI

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Siyah-beyazlı ekipte, karşılaşmaya 11’de başlayacağı açıklanan Umut Meraş, ısınma hareketleri sırasında yaşadığı sakatlık sonrasında kadrodan çıkartıldı.

Beşiktaş’ın Adana Demirspor’u konuk edeceği karşılaşma öncesinde Umut Meraş, ilk 11’de görev alacaktı. Umut, ısınma hareketleri sırasında sol üst ön adalesinde ağrı hissettiği için kadrodan çıkartıldı. Umut Meraş’ın yerine genç sol bek Emrecan Terzi karşılaşmaya 11’de başladı.

ADANA DEMİRSPOR’DA 3 DEĞİŞİKLİK

Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Süper Lig’in 21’inci haftasında Ankaragücü karşılaşmasının 11’inde 3 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam; Dorukhan Toköz, Cisse ve Abdurrahim Dursun’un yerine, İsmail Çokçalış, Yusuf Barasi ve Nourani’yi sahaya sürdü.

Adana Demirspor’un Beşiktaş karşısındaki 11’i şöyle: “Mahammadaliyev - İsmail, Semih, Gravillon, Yusuf Erdoğan, Stambouli, Michut, Emre Akbaba, Akintola, Nourani, Yusuf Barasi.”

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NOURANİ İLK KEZ 11’DE

Lacivert-mavili ekibin yeni transferi Motez Nourani, ilk kez bir maçta 11’de görev aldı. Ligdeki Ankaragücü ve kupadaki 24Erzincanspor karşılaşmalarında sonradan oyuna giren 22 yaşındaki kanat oyuncusu, Beşiktaş karşısında ilk kez 11’de forma giydi.

ADANA DEMİRSPOR 10 KİŞİ KALDI

Müsabakanın ikinci yarısının hemen başında kafa karıştıran bir kırmızı kart çıktı.

Maçın 48. dakikasında Demir Ege Tıknaz ile Yusuf Barasi arasındaki faul pozisyonunun ardından hakem Atilla Karaoğlan önce Adana Demirsporlu Benjamin Stambouli'ye sarı kart gösterdi.

Daha sonra faul pozisyonundaki oyunculardan Yusuf Barasi'yi gösteren Atilla Karaoğlan, Hollandalı oyuncuya ikinci sarı kart verdi ve kırmızı kartla ihraç etti.

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Kırmızı kart pozisyonunda hakem Atilla Karaoğla'nın Benjamin Stambouli'yi göstermesi daha sonra Yusuf Barasi'yi ihraç etmesi karışıklığa neden oldu.

ADANA DEMİR PENALTI BEKLEDİ

Beşiktaşlı Svensson ile Adana Demirsporlu futbolcu Motez Nourani arasındaki mücadele sonrasında Tunuslu oyuncu yerde kalırken Adana Demir penaltı bekledi ancak oyun devam etti.

MURAT SANCAK'TAN TEPKİ

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, penaltı pozisyonunu paylaşarak "yorumsuz" notunu düştü.

BEŞİKTAŞ'IN PENALTI TEPKİSİ

Beşiktaş, Kosovalı orta saha Milot Rashica'nın yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi.

Müsabakanın 56. dakikada ceza sahasına giren Rashica, Michut'un müdahalesiyle yerde kaldı.

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Milot Rashica, Michut tarafından çekildiğini belirtip penaltı itirazında bulunurken hakem Atilla Karaoğlan, oyunu sürdürdü.

Daha sonra oyunu durduran ve VAR'la da görüşen hakem Karaoğlan, devam kararında kaldı ve oyun devam etti.

BEŞİKTAŞ'TAN PENALTI PAYLAŞIMI

Beşiktaş maçın ardından Milot Rashica'nın penaltı pozisyonunu kare kare paylaşarak tepkisini gösterdi.