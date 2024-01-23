Sivasspor Yardımcı Antrenörü Osman Çakmak: Bülent Hoca ile Türk futboluna yeni isimler kazandırmak istiyoruz

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Ampute Milli Takımı'nda futbolculuk ile teknik direktörlük yapan gazi Osman Çakmak, Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un yardımcı antrenörü oldu.

"TAKIMDAKİ GÖREVİM; GENÇLERLE İLGİLİ PROJELERİ HAYATA GEÇİRMEK"

Teknik Direktör Bülent Uygun'la birlikte Sivasspor'un başarısı için çaba sarf edecek olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Osman Çakmak, "Bülent Hoca’ya karşı asker selamına olan ilgimden dolayı eskiye dayanan bir merakım vardı. Bülent Hoca, daha önce Sivas’tayken ben dernek başkanıydım. Ziyaretine gidip geliyorduk. 2017 yılında Avrupa Şampiyonu olduktan sonra, ‘Mütevaziliğinden dolayı seni tebrik ediyorum. Güzel birlik ve beraberlik mesajları veriyorsun. İnşallah bir gün beraber çalışırız, kendini geliştirmeye bak’ demişti. Ben de hoca olduktan sonra zaten kurslarımı Bülent Hoca’nın yanında tamamlamıştım. Kayseri, Denizli ve Rize’ye gittim, kendimi geliştirdim. Bülent Hoca, ‘Gel, seni ekibe alıyorum. Sivas’ta beraber çalışalım. Kendini daha çok geliştirirsin. Potansiyelin, zekân ve iletişimin yüksek’ demişti. Takımdaki görevim; Bülent Hocamın gençlerle ilgili yapmış olduğu projeleri hayata geçirmektir." diye konuştu.

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"TÜRK FUTBOLUNA YENİ İSİMLER KAZANDIRMAK İSTİYORUZ"

Sivasspor'da Türk futbolu için genç yetenekleri yetiştirmek istediklerini kaydeden Osman Çakmak, "Buradan Ziya Erdal, Hakan Arslan, Yunus Emre Konak gibi oyuncular çıkarıp Türk futboluna kazandırmak istiyoruz. Futboluyla ülkemize hizmet edecek kardeşlerimizi çıkarmayı hedefliyoruz. Bülent Hoca’nın ekibinde, onun liderliğinde başarılı olmak istiyorum, en büyük amacım bu. Takımda mükemmel bir hava var. Oyuncular bizi bağrına bastı. Mecnun Başkan zaten bir efsane. Güzel bir yönetim ve aile ortamı var. Sivasspor’un yeniden o eski günlerine bir dönüş olacak inşallah. Bülent Hoca, bununla ilgili gece 3’lere kadar çok çalışıyor." dedi.